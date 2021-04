HET DEBAT. Is een dividendstop een goed idee als werknemers geen grotere loonsverhoging krijgen? Dit is jullie mening

Het overleg over de lonen in de privésector zit muurvast. De socialisten willen zich niet neerleggen bij de beperkte loonsverhoging van 0,4 procent bovenop de index in de privésector. “Geen hogere loonmarge? Dan ook geen dividenden”, zegt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Wat denk jij? Is een dividendstop een goed idee als werknemers geen grotere loonsverhoging krijgen? Eerder vandaag lieten we onze experts aan het woord . Nu is het jullie beurt.

Marc Callens: “Een dividend wordt uitgekeerd in functie van het resultaat van een bedrijf. Eens wat meer, eens wat minder. Dit is bovendien de enige return van investeerders voor het ter beschikking stellen van hun kapitaal. Loontrekkenden worden al betaald voor hun prestaties. Toch is het goed om ook hen te laten delen in het resultaat. Echter niet met een loonsverhoging, want die is onomkeerbaar als het minder gaat, maar door middel van een resultaatspremie. Deze werkt bovendien stimulerender in de plaats van een verworven recht.”

Jozef Van Schuerbeeck: “Als gepensioneerde heb ik een gedeelte van mijn spaarcentjes belegd in aandelen die een redelijke coupon opbrengen. Van die opbrengst steelt Vadertje Staat al 30 procent. Dit geld kan hij goed gebruiken om de enorme put in de staatskas een beetje onder controle te houden. Volgens Rousseau zouden ik en de staat dus niks mogen krijgen. Die man kent niks van economie en zevert er maar op los.”

Mario Tersago: “Het kan niet zijn dat werknemers hooguit +0,4 procent krijgen, terwijl er sectoren zijn die 200 à 300 procent omzet hebben gedraaid. Hier worden alleen de topmannen en aandeelhouders beter van. Decentraliseren van onderhandelingen geeft veel meer flexibiliteit voor onderhandelingen en geeft sectoren meer marge om te overleggen aan de hand van de omzet en niet aan de hand van een absoluut minimum. Iedereen verschuilt zich achter het mom ‘corona’, maar het is niet altijd gerechtvaardigd.”

Gert Veer: “Het loon van werknemers plafonneren en de winst van beleggers niet is principieel oneerlijk, wat economen daar ook van denken. Er moet wel gekeken worden welke bedrijven het goed hebben gedaan (en dus extra loonkost kunnen dragen) en welke niet. Eenheidsworst is ook hier niet aan de orde. Ook socialisten kunnen de regering laten vallen, denk daaraan wanneer men principiële breuklijnen opzoekt.”

Patrick Vanherberghen: “Vooreerst moet men al gigantisch grote kapitalen investeren om een groot bedrag aan dividend te verkrijgen. Op jaarbasis is dat bij mij een kleine 200 euro. Dus géén dividend maakt me echt niet zoveel uit. Hij schijnt te vergeten dat hij daarmee vooral kleine investeerders gaat treffen. Minder investeerders, minder bedrijven en dus minder mensen aan de slag. Dus het is vooral onze economie die klappen zal krijgen. En laat dat nu de tak zijn waarop wij allen zitten. Die afzagen is niet echt slim!”

Tom Meeus: “Het is verontrustend om te zien hoe een zogezegd hoogopgeleid volk als het Belgische zich met gemak laat verdelen en heersen over zowat elke kwestie. Conner laat zijn melktandjes zien in de aanloop naar een symbolische datum, draagt geen oplossing aan en doet zelfs schade met zijn gratuite uitspraken...”

Chris Van De Velde: “Als men de zekerheid wil hebben dat geen enkele investeerder nog centen steekt in een Belgische vennootschap is dat een prima oplossing. Investeren mag wel (en liefst veel om de economie te laten draaien), maar als er winst gemaakt wordt moet dat uitgedeeld worden aan lonen, vooral niet je investering laten renderen. En wie denk je dat de grootste slachtoffers zijn? De kleine ‘investeerders’ die een pensioenplan hebben dat opgebouwd is uit dividenden!”

Stefanie Verlinden: “Tuurlijk is dat een goed idee. Als er geen geld is voor de lonen, dan kan er ook geen zijn voor dividenden of ook maximaal 0,4 procent. Het moet eens gedaan zijn met de werkmens uit te buiten ten koste van rijke aandeelhouders.”

Marc van Broeck: “Vele arbeiders doen aan pensioensparen. Dat wordt meestal door de bank belegd in aandelen. Dus als men de dividenden stopt, dan brengt ook het pensioensparen minder op en straft men ook de zuinige werkman die wat geld opzij wil leggen voor zijn oude dag. Conner kent niets van economie, op dat vlak vertoont hij alle symptomen van het Dunning-Krugereffect.”

Bernd Vaes: “Al eens uitgerekend hoeveel meer je met 0.4% ontvangt? Heb je al eens uitgerekend hoezeer alles duurder is geworden, en dat met meerdere procenten? Heb je al gezien dat de index volgens prognose pas ergens in 2023 zal stijgen?”

Fons Croons: “Als de socialisten het willen opnemen voor de werknemers, dan zouden ze beter de belastingen op werken verminderen.”

Poll “Geen loonsverhoging? Dan ook geen dividenden.” Heeft Conner Rousseau een punt? Ja

Nee “Geen loonsverhoging? Dan ook geen dividenden.” Heeft Conner Rousseau een punt? Ja (30%)

Nee (70%)