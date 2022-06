HET DEBAT. Is een alcoholverbod voor jeugdkampen een goed idee?

Vier Waalse gemeenten hebben een alcoholverbod opgelegd tijdens kampen van jeugdbewegingen deze zomer. Volgens een van de burgemeesters moesten de politie en de Waalse dienst voor natuur en bossen vorig jaar meerdere keren uitrukken omdat het misliep. Scouts en Gidsen Vlaanderen noemt de maatregel “een brug te ver”. Wat denk jij? Is het een goed idee om alcohol te verbieden tijdens jeugdkampen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts en politici ervan vinden.

De Waalse gemeenten Florenville, Chiny, Bouillon (alle drie provincie Luxemburg) en Andenne (provincie Luik) verbieden deze zomer alcohol tijdens kampen van jeugdbewegingen, zo berichtte ‘Le Soir’ dit weekend. Volgens de burgemeester van Florenville, Caroline Godfrin, moesten de politie en de Waalse dienst voor natuur en bossen vorig jaar meerdere keren uitrukken omdat het misliep. “We hebben situaties die echt problematisch zijn. Meestal zijn die veroorzaakt door groepen uit Vlaanderen. Ik wijs erop dat de meeste kampen gelegen zijn aan een waterloop”, zegt Godfrin, die wijst op de gevaren voor de veiligheid.

Godfrin legt uit dat er met het nieuwe reglement niet zal tussengekomen worden “indien de jongeren redelijk blijven en ‘s avonds een biertje drinken. Maar in het tegenovergestelde geval hebben we een basis waarmee we kunnen zeggen dat het gedrag onaanvaardbaar was. We zullen de verantwoordelijken dan op hun verantwoordelijkheden kunnen wijzen, dat kan gaan tot en met een uitzetting.”

Scouts en Gidsen Vlaanderen: “Stigmatisering van één specifieke doelgroep”

Scouts en Gidsen Vlaanderen toont begrip voor de bezorgdheden van de lokale gemeenschappen waar kampen neerstrijken, maar een algemeen alcoholverbod voor één welbepaalde doelgroep is voor woordvoerder Jan Van Reusel “een brug te ver”. Hij pleit voor sensibilisering en dialoog met lokale overheden. “Overal waar mensen samenkomen, of dat nu een festival, een camping of een jeugdkamp is, is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met de omgeving. Dat dit niet steeds loopt zoals het zou moeten, dat er eens een pint te veel wordt gedronken of de muziek te luid staat, dat kunnen we aannemen”, reageert Van Reusel.

Toch vraagt Van Reusel om “zeker niet te dramatiseren”. Er worden elke zomer zo’n 2.000 kampen georganiseerd, en slechts af en toe krijgt Scouts en Gidsen Vlaanderen melding van een incident. “Dit is zeker geen algemene trend”, beklemtoont de zegsman. Hij vindt het normaal dat er wordt opgetreden als er over de schreef wordt gegaan, maar een algemeen alcoholverbod tegen één specifieke doelgroep is “een brug te ver”. “We maken ons zorgen over stigmatiserende veralgemening. Dat beeld klopt absoluut niet. Is hier eigenlijk wel een wettelijk kader voor?”

Scouts en Gidsen Vlaanderen zal contact opnemen met de betrokken gemeenten en afspraken proberen maken. De organisatie beveelt sowieso haar scoutsgroepen aan om voorafgaand aan het kamp contact te leggen met de lokale overheden. Ook sensibiliseert ze de groepen in de aanloop naar de kampen om “ambassadeurs” te zijn die rekening houden met geluidsoverlast, afval of andere overlast voor lokale gemeenschappen. “We hebben tienduizenden in leiding met veel verantwoordelijkheidszin en engagement om graag geziene gasten te zijn met hun kinderen en jongeren”, verzekert Van Reusel.

Chirojeugd Vlaanderen: “Redelijk verregaand”

Net als de Scouts zegt ook de Chiro in dialoog te willen gaan met de betrokken gemeenten. Zelf merkt de jeugdbewegingsorganisatie geen toename van het aantal klachten over alcoholgebruik, zegt nationaal secretaris Niels De Ceulaer bij ‘VRT NWS'. “Als nu blijkt dat alcohol effectief een probleem is in de gemeente zullen we bekijken om daar extra rond te sensibiliseren”, aldus De Ceulaer. “Eigenlijk vinden wij dat verbod redelijk verregaand en lijkt ons in eerste instantie in dialoog gaan de beste oplossing.”

VAD: “Boodschap die achter verbod zit is belangrijk”

Het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs heeft begrip voor de gemeenten die nu een verbod hebben opgelegd, al heeft het vertrouwen in de jeugdbewegingen zelf om hier verder mee aan de slag te gaan. “Wij hebben in het verleden nauw samengewerkt met de jeugdbewegingen bij het opmaken van een beleid rond alcoholgebruik, dus zij zijn zelf best geplaatst om daarover in dialoog te gaan met de gemeenten", vindt Katleen Peleman, directeur van het VAD.

Peleman hoopt echter dat de boodschap van de betrokken gemeenten niet verloren gaat in deze discussie. “Dit is een duidelijk signaal van de betrokken gemeenten dat daar overlast is geweest, dat mag niet genegeerd worden”, vindt ze. Het verbod moet volgens haar dan ook meer als “een stok achter de deur” worden gezien voor wanneer het echt uit de hand loopt. “Ik denk niet dat men de kampterreinen zal opgaan om alle alcohol in beslag te nemen", besluit ze.

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V): “Verbod is niet nodig. Praat met elkaar”

Niet nodig en een disproportionele regel, vindt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) dan weer. Ook hij pleitte dit weekend voor meer dialoog tussen de verenigingen en de kampgemeenten. “Dit verbod is niet nodig: praat met elkaar, maak afspraken. Dan hoeven dit soort van disproportionele regeltjes niet. Onze jeugdbewegingen moeten niet geviseerd worden. Zeer jammer dit”, dixit Dalle op Twitter.

Sammy Mahdi (CD&V): “Zo triest”

Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie en de vermoedelijke nieuwe voorzitter van CD&V Sammy Mahdi is niet te vinden voor een alcoholverbod op kamp. “We verbieden en betuttelen onze samenleving kapot. Verantwoordelijkheid en vertrouwen maken plaats voor een allesbepalende overheid die jongeren nu ook verbiedt om een pintje te drinken op kamp. Zo triest”, schrijft hij op Twitter.

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.