HET DEBAT. Is de vaccinatiestrategie in ons land de juiste? Dit is jullie mening

In ons land hebben 700 mensen een vaccin tegen het coronavirus gekregen. In Vlaanderen moeten tegen 10 januari 6.610 bewoners en personeelsleden van 42 woonzorgcentra hun eerste dosis ontvangen. Intussen wordt het lijstje van landen die een pak sneller vaccineren steeds groter. Is onze eerder trage aanpak aanvaardbaar en hanteren we wel de juiste strategie? Eerder lieten we de experts aan het woord , nu is het jullie beurt.

Liesbeth Cuppens: “De vaccinatiestrategie is de juiste, de vraag is alleen waarom het zo lang moet duren. Negen ministers van Volksgezondheid, dat bevordert het beslissingsproces natuurlijk niet. Maar geef gerust voorrang aan de ouderen en de kwetsbaren, vaccineer daarna in dalende lijn qua leeftijd. De jongere generatie is niet immuun, maar heeft een hogere natuurlijke weerstand.”

Geert Tamsyn: “Negen maanden weten we al dat een massale vaccinatiecampagne het enige middel is om de coronapandemie te stoppen en toch zijn we nog niet klaar. De toediening van het Pfizer-vaccin is in ons land niet ingewikkelder dan in andere landen, toch staan we mijlenver achter. Elke dag vertraging resulteert in tientallen extra overlijdens die hadden vermeden kunnen worden als onze overheid blijk zou gegeven hebben van een klein beetje efficiëntie.”

Josephina Penders: “Overweeg om de kwetsbaren en het verplegend personeel samen te vaccineren. Als de zorg uitvalt, zullen ouderen nog altijd aan hun lot overgelaten worden.”

Patrik De Weirdt: “Het punt is dat de Belgische regering helemaal geen vaccinatiestrategie had. Toen in Duitsland vaccinatiecentra opgebouwd werden (door een Belgische firma) kwamen onze politici en experts doodleuk vertellen dat dat allemaal nog niet nodig was. Hier hebben ze eenvoudig gewacht op de vaccins vooraleer ze begonnen na te denken over de manier van toedienen.”

Alex bugmenot: “De aankoopstrategie zit juist, zeker omdat er een goede spreiding en een goede prijs is bedongen. Maar alles wat door België en/of Vlaanderen geregeld wordt, zit fout.”

Patrick Desmet: “Als je de poll bekijkt, moet je concluderen dat België zoals steeds weer verkeerd bezig is. In andere landen lopen de vaccinaties als een trein. Hier is het de processie van Echternach. Men had er beter aan gedaan eerst zorgpersoneel en interventiediensten (zoals politie, brandweer, treinbegeleiders en de werknemers van het openbaar vervoer) te vaccineren. Zij hebben de grootste kans om een besmetting op te lopen.”

Ludo Wouters: “Natuurlijk is het niet correct om eerst negentigplussers te vaccineren. Tussen de regels door lees je dat het de verzorgers zijn die meestal het virus in de woonzorgcentra binnenbrengen. Als oude bewoners sterven aan een andere kwaal, zullen velen wijzen naar de ‘bijwerkingen’ van het vaccin. Meer mensen gaan zich dus niet laten vaccineren, maar zover kijken onze ‘experten’ niet.”

Jan Boden: “Eerst zou ik het personeel van woonzorgcentra en ziekenhuizen vaccineren, zodat zij het virus niet kunnen binnenbrengen. Nadien alle huisartsen en pas daarna de volgorde die nu gehanteerd wordt. Bij mij ontstaat de indruk dat minister Beke zich politiek uit de wind wil zetten door eerst de bewoners te vaccineren.”

Mark Vandebroucke: “Ik vind de voorgestelde volgorde juist en rechtvaardig. Alleen de traagheid waarmee dit gebeurt is hemeltergend. De regering zei al in december klaar te zijn voor de vaccinatie. Ondertussen zijn we nog steeds aan het ‘proefdraaien’. Hoelang moet dit geprobeerd en geëvalueerd worden vooraleer men op topsnelheid is? En zelfs in ons eigen land is er een verschil in snelheid, kijk maar naar Wallonië.”