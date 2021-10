HET DEBAT. Is de strengere aanpak van langdurig zieken een goede zaak? Dit is jullie mening

Wie langdurig ziek is, zal binnenkort iets strenger worden aangepakt. Na tien weken wordt men uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen in het kader van de herintegratie. Wie weigert mee te werken, dreigt 2,5 procent van zijn ziekte-uitkering te verliezen. Daarnaast kunnen werkgevers eveneens gesanctioneerd worden als er veel langdurig zieken zijn binnen het bedrijf. Is het een goede zaak dat langdurig zieken strenger worden aangepakt? Eerder vandaag lieten we enkele experts en politici aan het woord. Nu is het jullie beurt.

Peter Bosmans: Denk dat dit verschijnsel van langdurig zieken veel te maken heeft met het wegvallen van vervroegd pensioen. Het zullen dan ook vaak mensen van boven de 60 zijn die elders ook geen werk meer zullen vinden op de arbeidsmarkt. Eens je lichaam niet meer meekan in sommige fysieke werkdomeinen moet je nu eenmaal passen en geen werkgever die er om treurt, behalve misschien diegene waar je in theorie nog werkt.

Jan-piet Janssens: Is het niet zo dat langdurig zieken al regelmatig een bezoek krijgen van een controlearts? Als die arts bepaalt dat die persoon niet geschikt is om te werken dan zal dat wel zo zijn zeker? Daar gaat een vragenlijst niet veel aan doen. Trouwens moeten de werkgevers niet klagen dat ze geen volk vinden. Van het moment dat je ouder dan 55 bent, moeten ze je niet meer hebben.

Marc Stalmans: De meeste bedrijven werken al met een ziekteverzuim beleid. En niet vanaf 10 weken, maar al na 1 week is er contact met de zieke. Het lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Het heikel punt is wat een werknemer nog kan. Dat laten bepalen door een huisdokter is niet correct. Daar zijn bedrijfsartsen voor die het bedrijf en hun activiteiten kennen. Eerlijk gezegd verwacht ik hier weinig van. Dat gaat enkel de relatie tussen vakbonden en bedrijven vertroebelen, met alle gevolgen vandien.

Pol Dalewyn: Ikzelf sta al 10 jaar op invaliditeit door spierziekte en artrose. Eerst kon ik nog parttime werken, nu lukt dat niet meer. Geen enkel medicijn kan mijn pijn wegnemen, elke dag is een marteling, de “goede” dagen zijn een geschenk. Ik zou echt blij zijn moest ik maar 2,5 % verliezen, kort uitgerekend verlies ik 12.000 €/jaar aan inkomsten (loonverlies, verlofgeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques...) ! Komen daar nog medicatie en dokterskosten bij. En ja, voor ons zijn het ook dure tijden.

Ellie Dubois: Langdurige uitval op het werk ,dat kan iedereen overkomen . Verplicht worden tot werkhervatting als de persoon dit fysiek of mentaal niet aankan, daar heb je als collega niets aan. Ik vraag me ook af hoe dit beoordeelt gaat worden, je kan mensen niet in een “bezigheidstherapie” tewerkstellen. Want dat is de grote vraag, gaat het over correct begeleiden of mensen afstraffen? Zowel voor werkzoekenden als langdurige zieken kan vrijwilligerswerk op maat betekenisvol zijn en een opstap zijn naar werk.

Luc Verriest: Vooreerst is het in ons sociaal stelsel goed dat langdurig zieken, mensen met ernstige gezondheidsproblemen gesteund worden door de sociale zekerheid. Maar elkeen weet dat er door bepaalde personen van het systeem geprofiteerd wordt. Dit voorstel is dan ook totaal onvoldoende. Iemand die constant weigert de vragenlijst te beantwoorden, en begeleiding te aanvaarden, zal dus blijven “genieten” van 97,5% van zijn/haar ziekteuitkering. Het hardnekkig profitariaat wordt niet echt verontrust.

Noel Claes: Begin met het stellen van deze vraag: waarom zijn mensen ziek ? Niet door een virus. Wel door de werkomgeving. Waar is het nog plezierig werken, als je het moet doen met een minimum aan personeel ? Nergens. Alle werkende mensen zijn nu overladen met werk. Doe daar iets aan a.u.b.

Wesley De Cock: Die 2,5% is niet bijster zwaar als sanctie. Die vragenlijst gaat liefst langs een triage bij de dokter. Iemand die nog niet kan werken (depressie, zware ziekte,…), zal allerminst baat hebben bij zo’n vragenlijst en de bijkomende stress, dat zou nog een nefast effect kunnen geven op die persoon.

Maar vooral: waarom de zieken aanvallen? De Waalse VDAB (Forem) heeft nog veel werk voor de boeg om mensen te activeren. Vlaanderen is goed bezig…

Ramses Temmerman: Voor de tienduizenden nieuwe langdurig zieken die er nu bijgekomen zijn t.g.v. de pandemie (Long Covid) zal deze aanpak weinig verschil uitmaken. Post-virale ziekten worden alle decennia genegeerd in ons land, terwijl internationaal in de wetenschappelijk literatuur steeds meer bewijs wordt aangeleverd van auto-immuniteit bij diegenen waarbij de chronische invaliderende klachten aanhouden. Investeren in biomedisch onderzoek is de enige uitweg,. Pak de oorzaak aan, niet de patiënt.

Nema De Geest: Voorkomen is beter dan genezen. Een hoop langdurig zieken hebben een burnout. Dat zijn typisch mensen die net heel hard werken, veel overuren doen en alles geven. Veel van die burnouts zijn perfect te voorkomen en dat moet op de werkvloer gebeuren. Ten slotte, we moeten niet focussen op die minderheid die misbruik maakt. Veel langdurig zieken zouden maar al te graag werken maar is de werkgever bereid de nodige investeringen te doen om dat mogelijk te maken?