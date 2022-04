HET DEBAT. Is de rijkentaks een goed idee? Dit is jullie mening

De Vivaldi-partijen - minus de liberalen - richten hun pijlen op de rijken en bedrijven die woekerwinsten boeken. De socialisten, groenen en CD&V zien de rijkentaks als een middel om de koopkracht te redden. De groenen willen bedrijven die woekerwinsten boeken meer laten bijdragen, bij CD&V richt men de pijlen op de rijkste 1 procent Belgen. Is de rijkentaks een goed idee om de koopkracht te redden? Eerder vandaag lieten we onze experts en enkele politici aan het woord. Nu is het jullie beurt.

Luc Deblonde: “Dus wie hard werkt, een leven opbouwt en spaart... moet dan maar alles betalen. Niet zolang alle regeringen en andere overheidsinstanties ‘smossen’ met geld, sorry, ons geld. Misschien moeten we maar met zijn allen minder consumeren of leren met minder tevreden te zijn. Zijn er landen waar er meer belastingen worden betaald dan in België? Tijd om andere oorden op te zoeken.”

Eve Schelfout: “Waarom dit een luchtbel is ? De rijke mensen met hun ondernemingen pakken dit anders aan. Hun raden van bestuur zitten vol met politici die zo mogen bijverdienen en hierop bijna geen belastingen betalen. Zo is de onderneming ineens verzekerd dat het gunstregime aangehouden kan worden.”

Leo Marien: “Mensen die iets opgebouwd hebben, hou u vast. Plots bent u voor de overheid rijk en moet u nog meer dan nu gaan betalen. Vivaldi heeft het geld langs ramen en deuren buiten gekegeld en nu kan het niet meer, nu is het op. Eerst was dit in Wallonië zo en nu zitten we ermee in heel België. Eigenlijk stond het in de sterren geschreven en nu gaat men schuilen achter de pandemie en de oorlog. Vivaldi is een uitdeelregering zonder tactisch verstand. In de volksmond, een hand met een gat in.”

Nick De Donder: “Als je dit niet Europees aanpakt verhuizen die ‘rijken’ gewoon net over de landsgrens. De écht rijken zitten trouwens zelden in België en die kopen zo een andere nationaliteit. Een plat populistische zet die de hogere middenklasse zal treffen, me dunkt.”

Rudi Smeulders: “Toch ongelooflijk dat er hier nog brave zieltjes zijn die geloven dat Vivaldi de echte rijken zal aanpakken. Droom verder zou ik zeggen, want de enigen die ze zullen aanpakken zijn de hardwerkende Belgen die een beetje spaargeld hebben. De echte rijken die niet moeten werken, waaronder zijzelf, zullen wel met rust worden gelaten...”

Johan Van de Velde: “Waar zitten de honderden miljarden die wij afdragen aan de overheid eigenlijk? Wat gebeurt daar precies mee? En hoe komt het dat de overheid daar niet mee toekomt? Dat vraag ik mij af.”

Ivan De Bakker: “Het grote probleem zit hem in de definitie van ‘rijk’. Ik vrees dat voor Vivaldi ‘rijk’ hetzelfde is als ‘middenklasse’. Al wat daarboven zit - waaronder zijzelf - is ‘megarijk’ en zal dus ontzien worden.”

David Lievens: “Goed zo, jaag nog wat mensen weg die het geld hebben om jobs te creëren. In Frankrijk hebben ze het ook geprobeerd. Als bedrijfsleiders vertrekken, met hun bedrijf, verliezen we de belastingen op die lonen, belastingen op hun aankopen, doorgaans kopen ze veel van hun grondstoffen en materiaal lokaal... Deze maatregel werd al in andere landen gebruikt en sneller terug afgevoerd dan dat hij in voege raakte omdat er zelfs op korte termijn verlies mee wordt gedaan.”

Patrick Van Verdegem: “Daar gaan we weer! Er worden weer maar eens ballonnetjes opgelaten alvorens dit werd doorgesproken in de schoot van de regering. Met andere woorden, er zal niets van in huis komen vermits een deel van de regering tegen is en een ander deel dan weer voor. Het bewijst nog maar eens dat een regering met zeven partijen in de praktijk niet werkbaar is. En de bevolking zal er terug het slachtoffer van worden.”

Luc Van Cauwelaert: “De uitgaven onder controle houden en of besparen is ook nog een middel om de begroting op orde te houden. Besparen staat blijkbaar niet in hun woordenboek. Taksen en boetes uitdelen daarentegen wel.”

Ann Van Hecke: “Vivaldi gaat er op deze manier voor zorgen dat buitenlandse bedrijven niet meer geïnteresseerd zullen zijn om hier te blijven of te investeren. Op termijn wordt dit een sociaal bloedbad wegens minder jobs, meer werkloosheid en kom je in een negatieve spiraal terecht. Wie wordt daarvan het slachtoffer? Inderdaad dé arbeidersklasse en de werkende middenklasse!”