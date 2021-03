HET DEBAT. Hoe moeten we homohaat aanpakken? Dit is jullie mening

Naar aanleiding van de moord op David Polfliet (42) delen verschillende mensen uit de LGBTQ+-gemeenschap hun ervaringen met homohaat . Zo wordt anno 2021 duidelijk dat homofobie nog steeds bestaat in België, van fysieke agressie tot kwetsende commentaren en scheve blikken op straat. Maar wat kunnen we daaraan doen? Hoe moeten we homohaat aanpakken? Eerder vandaag lieten we experts en politici aan het woord. Nu is het jullie beurt.

Christel Werdens: “Niet te veel tamtam. Wie (homofobe, red.) uitingen doet opnemen en hard straffen, net zoals andere overtredingen. Misschien toch ook eens onderzoeken wat er thuis gezegd wordt en indien nodig de ouders nog harder straffen vanwege het verwaarlozen van het geven van een opvoeding.”

Danny Buyse: “Homohaat aanpakken los je niet op door te straffen en te haten. Hen deradicaliseren op een filosofische en wijselijk manier, zodat ze inzien dat mensen anders kunnen zijn en dat niemand het recht heeft deze mensen te veroordelen. Extreme holebicampagnes opdringen heeft geen zin en veroorzaakt een omgekeerd effect. Beginnen bij de opvoeding van kleins af in alle soorten culturen, al dan niet met of zonder geloof.”

Maarten Jacobs: “Vanaf de kleuterklas al meegeven dat ‘anders zijn’ normaal is. (...) Ook stereotiep speelgoed voor bepaalde genders veralgemenen voor elk kind: het is niet verkeerd dat een jongen met poppen speelt etc.”

Nicole Vogelaere: “Het is een kwestie van opvoeding. Het begint in scholen, net zoals alle andere haattriggers die nergens op slaan. Discriminatie is aangeleerd gedrag! Diversiteit is nu meer dan ooit van essentieel belang in een overbevolkte maatschappij waarin men moet vechten om nog een identiteit te vinden. Anders zijn zou niet als bedreiging mogen worden opgevat. Je kan zijn wie of wat je wilt zijn; ieder heeft dat recht. Het is ZIJN leven met een wezenlijk begin en einde!”

Nele Rocher: “Start met duidelijk te maken dat je hier niet voor kiest. Net zoals je er niet voor kiest om hetero te zijn, kies je er niet voor om homoseksueel te zijn. Niemand zoekt ‘moeilijkheden’ op. Daarnaast denk ik dat geloof een grote rol speelt bij sommigen. ‘Mijn godsdienst staat dit niet toe.’ Terwijl elke godsdienst verkondigt om ‘uw naaste lief te hebben’. En ja, dat geldt ook voor diegenen die niet meteen dezelfde overtuiging hebben als jij of ‘anders’ zijn.”

Freddy De Vos: “Er is een groot gebrek aan respect bij veel mensen en dat ligt vooral aan de opvoeding. Veel mensen steken de schuld op de school, maar het is vooral de schuld van de ouders. Als je kinderen maakt, moet je ze ook begeleiden tijdens hun weg.”

Laura Maes: “Zowel in de lagere school als op de middelbare school heb je lessen over seks. Hier leer je over ‘normale’ seks tussen man en vrouw. Ze zouden in deze lessen ook over seks tussen man en man, en tussen vrouw en vrouw moeten praten. (...) Dit is soms een grote stap omdat dit niet als ‘normaal’ gezien wordt. Er zou meer over verschillende vormen van seksualiteit gepraat moeten worden!”

Stephan Ekelmans: “Het begin zijn de straffen voor misdaden die justitie oplegt. Hervorm justitie en onze wetten dringend. Zo kan de politie hun werk ook beter doen voor gepleegde feiten.”

Dirk Henderieckx: “Grote campagne: ‘Ieder is uniek en anders, maar helemaal oké’. De eigenheid van iedere mens moeten we waarderen en koesteren. Ook de vrijheid om dingen anders te doen, een andere denkwijze te hebben dan de ‘grote’ groep. En dit geldt niet alleen voor relaties en seksualiteit, maar evengoed voor werk, dagelijks leven, vrije tijd,... Iedereen mag zijn eigen keuzes maken, zolang dat geen kwaad berokkent aan de medemens. 'Normaal’ is datgene wat de grote groep doet, maar dus niet noodzakelijk wat jij ‘moet’ doen.”

Liesbeth Cuppens: “Ik denk niet dat straffen hier de juiste aanpak is. Homohaat komt voort uit onwetendheid en/of domheid. Men kan zich afvragen wat het ergste is: geen besef hebben van de fout die men maakt of zich niet realiseren dat homohaat nutteloos is. Het is niet omdat men iemands geaardheid niet aanvaardt, dat deze persoon ineens zal veranderen. Sensibiliseren vanaf de kleuterschool lijkt me de enige manier om dit probleem de wereld uit te helpen.”