HET DEBAT. Hoe moet de overlast door jongeren in recreatiegebieden aangepakt worden?

Elk jaar worden recreatiedomeinen en openluchtzwembaden tijdens de zomermaanden geconfronteerd met jongeren die voor overlast zorgen. Redders worden geïntimideerd, mensen gaan met elkaar op de vuist en bezoekers maken ophef over de kledingvoorschriften en gedragsregels. De amokmakers zijn een terugkerend probleem. Hoe moet de overlast door jongeren in recreatiegebieden aangepakt worden?

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken (CD&V):

“Het moet absoluut mogelijk zijn voor heel veel mensen om te kunnen profiteren van het mooie weer in zo’n recreatiegebied”, vindt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Ze wil daarom bekijken of een nationaal toegangsverbod voor amokmakers een mogelijkheid is.

“Voor de voetbalstadions bestaat een voetbalwet en daar is afgesproken dat zo’n stadionverbod kan opgelegd worden en ook geldt in andere stadions dan dat waar onrust is gestookt”, legt de minister uit. “Ik wil dat zeker bekijken, maar we moeten wel rekening houden met de redelijkheid van de sanctie.”

De minister wijst erop dat recreatiedomeinen nu al personen de toegang kunnen ontzetten. “Burgemeesters kunnen een plaatsverbod opleggen bij verstoring van de openbare orde. Dat verbod is reeds sinds vorige zomer opgenomen in de centrale databank van de politie. Zo kan elke politieman of -vrouw onmiddellijk controleren of een plaatsverbod van kracht is en of de betrokkene dient te worden geweerd uit het recreatiedomein.” Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft een omzendbrief gestuurd naar de lokale overheden en uitbaters van recreatiedomeinen, met mogelijke preventieve en repressieve maatregelen.

Franky Demon, CD&V-kamerlid:

Demon is opgetogen over de omzendbrief van minister Annelies Verlinden. Jongeren die de boel verzieken, horen niet thuis op het strand, in recreatiedomeinen en openluchtzwembaden, vindt hij. “We moeten hen de toegang ontzeggen met een plaatsverbod, zodat andere gasten niet hoeven te vrezen dat ze lastiggevallen worden of ongewild in een vechtpartij terecht zullen komen”, aldus Demon.

“Ik ben opgetogen dat de minister dit prioritair behandelde en dat de omzendbrief recreatiegebieden en -zones klaar is voor de zomer. Daarin staan preventieve maatregelen zoals provinciaal overleg, een parkreglement, verplichte reservatie, de aanstelling van een veiligheidscoördinator, sensibilisering van jongeren op school en samenwerking met jeugddiensten of opleidingen voor het personeel. De repressieve maatregelen zijn onder meer een toegangsverbod opgelegd door uitbaters, de GAS-boetes en een plaatsverbod, uitgevaardigd door de burgemeester. In besloten domeinen met toegangscontrole kan een registratiesysteem van identiteitsgegevens worden overwogen, om eventuele overtreders van het opgelegde toegangsverbod te detecteren. GAS-boetes kunnen dan weer voor geluidsoverlast, sluikstorten en beschadigingen aan het openbaar domein.”

Danny De Wit, directeur van De Nekker in Mechelen:

“Er zijn een paar opstootjes gebeurd op het domein De Nekker in Mechelen”, vertelt directeur van De Nekker Danny De Wit. “We hebben samen met de politie besloten om onder meer de cafetaria en de frituur te sluiten. Toch is er nog een vechtpartij ontstaan tussen enkele tientallen jongeren.” De Wit vindt de maatregelen die worden aanbevolen door minister Annelies Verlinden onvoldoende.

Hij pleit voor een algemene databank zodat amokmakers uit alle recreatiedomeinen van de provincie geweerd kunnen worden. “Eigenlijk een stukje zoals de voetbalwet”, legt De Wit uit. “Als ze amok maken bijvoorbeeld hier op De Nekker, mogen ze ook niet meer binnen bij onze collega’s.” De Nekker voert verschillende maatregelen in, onder meer een verplichte online ticketverkoop met identiteitsopgave, een beperking van het aantal bezoekers tot 3.000 en een beperking van grote groepen.

Cathy Berx, Antwerps gouverneur:

Antwerps gouverneur Cathy Berx stelt voor om samen te zitten met alle actoren om te bekijken hoe ze het deze zomer zullen aanpakken. “Een wonderoplossing bestaat helaas niet. Een goed initiatief is dat van Vlaams minister Peeters om samen met lokale besturen te gaan kijken naar meer plaatsen waar mensen in open water kunnen zwemmen. Dan bestaan er alternatieven”, luidt het. Berx pleit ook voor een alcoholverbod. “Helaas moeten we er toch weer naar kijken: een alcoholverbod. Als het echt heel warm is en mensen te veel alcohol drinken, is de kans op onrust en amok veel groter”, stelt Berx.

Alexander Vandersmissen, Mechels burgemeester:

Ook de Mechelse burgemeester Alexander Vandersmissen is voorstander van een centrale databank, zoals die ook bestaat in het voetbal, om amokmakers uit alle recreatiedomeinen te kunnen weren. “Helaas vinden af en toe ook amokmakers de weg naar het domein. De veiligheid van onze bezoekers is prioriteit nummer één”, klinkt het.

Mathias De Clercq, burgemeester van Gent (Open VLD):

De Gentse burgemeester Mathias De Clercq heeft de Gentse politie intussen de toelating gegeven om systematische identiteitscontroles uit te voeren na een overleg met vervoersmaatschappij De Lijn, NMBS en de wegpolitie om overlast van, naar en in het recreatiedomein de Blaarmeersen beter aan te pakken.

Als er amokmakers onderweg zijn per trein, wordt vervoersmaatschappij De Lijn op de hoogte gebracht zodat er extra politie voorzien kan worden. De burgemeester wil hardleerse amokmakers die verschillende keren tegen de lamp lopen een plaatsverbod geven. “Deze maatregel is belangrijk om de veiligheid van de bezoekers én de buschauffeurs te garanderen”, aldus De Clercq.

An Vervliet, verantwoordelijk voor de recreatiedomeinen in Oost-Vlaanderen (N-VA):

De provincie Oost-Vlaanderen zal extra bewaking inzetten op haar recreatiedomeinen: Puyenbroeck in Wachtebeke, De Gavers in Geraardsbergen, De Ster in Sint-Niklaas en Nieuwdonk in Berlare. “We blijven in onze zwembaden werken met een reservatiesysteem en beperken de capaciteit voorlopig tot een derde van de normale bezetting”, vertelt Vervliet.

“Er gelden in onze recreatiedomeinen en zwembaden duidelijke regels rond gedrag en aangepaste kleding. We zullen die zeker nog eens goed in de verf zetten zodat daar geen misverstanden over kunnen bestaan”, gaat ze verder.

“Ik hoop dat er ook federaal actie komt om overlast te vermijden. Het kan niet de bedoeling zijn dat wij – die ons aanbod bewust op peil houden – het slachtoffer worden van het sluiten van recreatiemogelijkheden in andere provincies. Het draait tenslotte om recreatie dichtbij huis. Laten we dat toch maar niet vergeten.”

