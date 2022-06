HET DEBAT. Hoe moet de overlast door jongeren in recreatiegebieden aangepakt worden? Dit is jullie mening

Elk jaar worden recreatiedomeinen en openluchtzwembaden tijdens de zomermaanden geconfronteerd met jongeren die voor overlast zorgen. Redders worden geïntimideerd, mensen gaan met elkaar op de vuist en bezoekers maken ophef over de kledingvoorschriften en gedragsregels. De amokmakers zijn een terugkerend probleem. Hoe moet de overlast door jongeren in recreatiegebieden aangepakt worden? Eerder vandaag bundelden we al de meningen van onze experts, maar nu is het jullie beurt. Lees hieronder enkele van jullie boeiendste reacties.

Amber Habex: “Twee waarschuwingen, derde keer geldboete en een verbod tussen de vier à zes weken.”

Dirk Henderieckx: “Plaats reserveren via app. Tweede scan aan ingang. Heeft de persoon al problemen veroorzaakt, dan is er die zomer geen reservatie meer mogelijk in alle recreatiedomeinen. Natuurlijk moeten er ook boetes en/of gemeenschapsdienst voorzien worden in verhouding tot de veroorzaakte problemen.”

Liesbeth Cuppens: “De namen van iedereen die “gekend is bij het gerecht” centraal registreren, zodat men amokmakers direct de gepaste straf kan geven. Nu wanen jongeren zich onaantastbaar en leven ze zich uit ten koste van anderen. Tijd voor het principe ‘actie-reactie’. Verkeerde daad, onmiddellijk gevolg.”

Johanna Ruiter: “In Nederland kom je geen zwembad meer in zonder vingerafdrukscan. Dat moet je de eerste keer dat je er komt doen om te kunnen zwemmen. Bij ongewenst gedrag staat er een notitie achter je naam die doorgegeven wordt aan elk ander zwembad. Ook altijd camera’s ophangen.”

Kris de Decker: “Hun de toegang weigeren is geen oplossing. Er moet wel degelijk gestraft worden. Anders gaat er niks veranderen, want in groep achten de jongeren zich onschendbaar. Als er individuen individueel een straf oplopen, zullen zich als individu gedragen en niet als groep.”

Bart Vanderbruggen: “Doen zoals ze nu doen: op voorhand laten reserveren is een prima maatregel. Hier in Kortrijk was het aan het openluchtzwembad een paar jaar geleden ook altijd prijs. Tot men een verplichte tienbeurtenkaart invoerde die op een andere plek moest worden aangekocht. Ineens was de overlast voorbij.”

Anne Boonefaes: “Niet enkel in recreatiegebieden, maar ook op strand lopen ze als heethoofden rond. Tegen de late namiddag terroriseren ze dan de dijk en de uitbaters van de horeca en de gocartdiensten door in groep binnen te stormen en zich zomaar te installeren of op gocarts te springen en ermee weg te rijden. We hebben de zaak vorige week al meermaals om 18.30 uur moeten sluiten omdat het niet meer houdbaar was, hoewel we anders tot zeker 22.00 uur open zouden zijn. Meer politiepatrouille er preventief op uit sturen!”

Arthe Verdoodt: “Jongeren die niet vergezeld zijn van hun ouders enkel toegang verlenen mits registratie van de identiteitsgegevens.”

Paul Van den Berge: “Misschien al die ouders eens aanspreken en op hun verantwoordelijkheid wijzen in verband met opvoeding. Tevens sneller een boete uitschrijven en daadwerkelijk innen. Dan duidelijk maken: slechts één keer misdragen, betekent overal en voor altijd in elk recreatiedomein uitgesloten.”

Mario Tersago: “Ik sluit me aan bij burgemeester Vandersmissen... het voornaamste is het opvoeren van controles. Een verbod is niets waard als er geen controle wordt gedaan. Essentieel is dus de aanwezigheid van bevoegde politiemensen, want dit kan je niet van toezichters of redders verwachten.”

Herbekijk: Opnieuw paar opstootjes aan Blaarmeersen