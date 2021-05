HET DEBAT. Hebt u begrip voor de keuze om tuinfeest met 50 enkel mogelijk te maken met cateraar?

Tijdens het vorige Overlegcomité werden de regels voor evenementen in de buitenlucht versoepeld, maar privé-bijeenkomsten buiten blijven beperkt tot 10 personen. Die beperking geldt ook voor tuinfeesten deze zomer, tenzij die worden georganiseerd met een professionele cateraar. Dat zei Vlaams minister-president Jan Jambon aan ATV. Wat denk jij? Heb jij begrip voor de beslissing om een tuinfeest met meer dan tien mensen enkel mogelijk te maken met een cateraar erbij? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.

Jan Jambon, Vlaams minister-president (N-VA):

“Alles wat in juli en augustus georganiseerd wordt, moet met een professionele organisatie gebeuren, volgens de geldende regels”, verduidelijkte Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gisteren op de regionale zender ATV. “Of een professionele cateraar nu een feest verzorgt in een zaal of bij iemand thuis, de regels blijven dezelfde.”

Dat betekent: de tafels moeten minstens 1,5 meter uit elkaar staan en er mogen maximum vier mensen aan een tafel zitten. “Daarom werken we met professionele mensen. De uitbater van de horecazaak, of de cateraar, is ervoor verantwoordelijk dat de regels correct toegepast worden”, aldus nog Jambon. “In de horeca is dat net hetzelfde. Zij hebben ook een paar regels opgelegd gekregen.”

Geert Noels, econoom:

“De logica van de coronaregels is ver te zoeken. Nu ook weer: ‘Met 50 in de tuin mag alleen met cateraar’. De wetenschappelijke onderbouw is me niet duidelijk”, reageert econoom Geert Noels. “De lobby-onderbouw zou ik begrijpen. Het had nog erger gekund: ‘alleen met een beëdigd cateraar’, of ‘alleen met een Vlaamse cateraar met Vlaams personeel’”, besluit Noels.

Carl Devos, politicoloog:

“Eerst de plexikwestie, nu dit over catering. Op de volgende zes uur overlegcomité kunnen ze best alles nog eens goed afspreken. En nadien ook samen uitleggen”, vindt politicoloog Carl Devos.

Rik Van De Walle, rector UGent:

“Wat in een tuin kan/zal kunnen zodra 11 personen aanwezig zijn, hangt kennelijk af van de aanwezigheid van een cateraar”, reageert ook Rik Van De Walle, rector aan UGent. “Geachte leden van het Overlegcomité, iedereen maakt fouten. U (en ik) ook. Corrigeer deze foute regel alstublieft. Hij is niet te verdedigen.”

Marc Van Ranst, viroloog:

Viroloog Marc Van Ranst vindt het een goed idee, maar wijst erop dat het geen evidentie is dat een professionele cateraar er tijdens een tuinfeest op toeziet dat de coronamaatregelen worden gerespecteerd. “Maar het zal natuurlijk van de gasten op het feestje afhangen hoe goed alles verloopt. Je verwacht van die professionele cateraar dat hij naast eten en drank ook de organisatie in handen neemt, zodat alles ‘veilig’ kan gebeuren, maar ik denk niet dat het voor een cateraar zo eenvoudig is om toezicht te houden.”

Imade Annouri, parlementslid Groen:

“Het rijk der vrijheid is een beetje dichter voor wie een grote tuin heeft en een cateraar kan betalen. De rest: pech”, zegt Groen parlementslid Imade Annouri.

Johan Depauw, cateraar:

Depauw is tevreden dat hij opnieuw kan opstarten, maar de cateraar wil de regels liever niet afdwingen. Hij vindt dat dat niet zijn taak is. “Ik kan mijn pannen niet verlaten om te zeggen dat iemand de regels niet respecteert”, klinkt het.

