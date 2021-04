HET DEBAT. Hebben jongeren “legale uitlaatkleppen” nodig? Dit is jullie mening

Jongeren kwamen gisteren massaal samen in het Ter Kamerenbos in Brussel om te feesten uit protest tegen de coronamaatregelen. ‘La Boum’ mag dan verzonnen zijn, de chaos was écht. De eventsector roept politici en virologen op een debat te voeren rond het organiseren van “legale uitlaatkleppen” voor jongeren. Wat denk jij? Hebben jongeren “legale uitlaatkleppen” nodig? Eerder vandaag lieten we enkele experts en politici aan het woord. Nu is het jullie beurt.

Antoine Rivière: “Jongeren moeten in dergelijke omstandigheden kunnen feesten en zich uitleven? Maar hoe kunnen de 65-plussers zich uitleven? Denk dat er tijdelijk begrip gevraagd wordt aan de hele maatschappij. Met duizenden samentroepen zonder bescherming is alleen de toestand verergeren voor allen die de regels wel volgen. Zijn ze er zich van bewust dat ze nog meer mensen de kliniek in jagen? En de beperkingen nog langer zullen duren?”

Danny Janssens: “Alsof de wereld enkel uit jongeren bestaat. Er zijn mensen, niet enkel in de zorg die aan het werk zijn, van wie hun laatste echte vakantie dateert van zomer 2019 en enkel nog maar de vrijheid genieten om te werken. Dus blijf niet het slachtoffer uithangen. Iedereen heeft wel zijn bekommernis. Hoe beter we ons gedragen, hoe sneller we terug normaal kunnen leven.”

Caroline Van Landuyt: “Tja, de scholen zijn gesloten, de meeste hobby’s verboden en de horeca dicht. Wat wil je dat de jongeren doen na een jaar opsluiting? Alle sporten toelaten en de horeca openen met sanitaire maatregelen zoals goede ventilatie en met vier per tafel zou tot een beter resultaat leiden, denk ik.”

Willy Rubens: “Dit is een utopie, je kan geen mensen samenbrengen zonder gevaar van besmetting. Al zeker niet voor een feestje met alcohol, want dan vervagen al snel de coronamaatregelen. En het zullen niet de jongeren zijn die het slachtoffer zullen zijn van hun pleziertje, maar hun ouders en grootouders.”

Wesley De Cock: “Neen, speciale uitlaatkleppen specifiek voor jongeren organiseren is niet goed wegens discriminatie. Wat wel kan, en al meer dan een jaar moet gebeuren, is de coronamaatregelen logisch en houdbaar maken en ze streng naleven. Je mag niet met vijf in de tuin zitten, maar wel met honderden op de trein, het strand of een pleintje. Of alleen met je hond wandelen ‘s nachts. Zolang je dat niet kan verklaren, heeft niets zin. Dan is het willekeur troef en dat werkt niet.”

Marnick L’Eau: “Als dat voor jongeren moet kunnen, moet dat voor iedereen kunnen. Ik zie niet waarom zij een voorkeursbehandeling zouden moeten krijgen. Als het is omdat ze de bevolkingsgroep zijn die zich het minst gedeisd kan houden en die de meeste miserie veroorzaakt wanneer zaken niet naar hun zin zijn, of als we hen het meest willen sussen, dan moet er misschien eens iets veranderen in de algemene opvoeding.”

Sofie Maelfeyt: “Uiteraard moeten jongeren iets kunnen en mogen in groep! En ook de jongvolwassenen trouwens! Ikzelf ben 42 en ik wil ook nog eens dansen en uit de bol gaan op muziek. Dat zou toch veilig moeten kunnen, maar de wil ontbreekt. Na een vol jaar je voortdurend te moeten afvragen of iets mag en kan, alle spontaniteit te moeten verdringen, constant je moeten inhouden,... Dat is onnatuurlijk en rampzalig! Hoe méér je iets compleet verbiedt, hoe aantrekkelijker het wordt.”

Ronny Cuypers: “Waarom is het voor sommigen zo moeilijk om te begrijpen dat veel mensen coronaveilig samenbrengen een utopie is? Coronaveilig met velen bestaat simpelweg niet. Ik ben inmiddels 61 en heb ook een uitlaatklep nodig. Maar onze jeugd moet eens leren op de tanden bijten. Met samenkomsten zoals in Brussel bereiken ze alleen dat er meer besmettingen komen met de daaruit volgende strengere regels.”

