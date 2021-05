HET DEBAT. Grote tuinfeesten enkel mogelijk met cateraar: dit is jullie mening

Tijdens het vorige Overlegcomité werden de regels voor evenementen in de buitenlucht versoepeld, maar privébijeenkomsten buiten blijven beperkt tot tien personen. Die beperking geldt ook voor tuinfeesten deze zomer, tenzij die worden georganiseerd met een professionele cateraar. Eerder lieten we de experts hierover aan het woord , nu is het jullie beurt.

Rik Tytgat

Een tuinfeest waarbij de cateraar zijn opdrachtgever op de vingers moet tikken wanneer het even te leuk wordt? Zie ik niet gebeuren. Een kleine tip: misschien gewoon rechtlijnig zijn en manifestaties met duizenden deelnemers die geen enkele regel naleven niet toelaten. Maar dat vergt natuurlijk iets meer politieke moed dan een familiefeest aan banden leggen.

Gery Debels

Er zijn sowieso te weinig cateraars als er op ieder feestje één iemand aanwezig moet blijven. Dit wordt weer een van die maatregelen waar geen hond of kat zich aan zal storen...

Liesbeth Cuppens

Iedereen met een beetje gevoel voor redelijkheid weet dat deze regel overdreven is. Een tuinfeest waar de cateraar moet kijken of iedereen zich aan de regels houdt, hoe absurd kan het nog worden? Nu mogen we samenkomen, maar wanen we ons in de kleuterschool: netjes op je plaats blijven zitten, er komt iemand langs om eten te brengen. Jan Jambon, word wakker alstublieft. We zijn écht volwassen genoeg om te weten dat we niet in grote getale mogen samen zijn. We willen enkel een bijeenkomst in de tuin, meer niet.

Bart Noppe

Beetje logisch: zo houdt er iemand die de regels kent tenminste toezicht op de situatie. Dat is echt wel nodig. Maar tegelijk beetje wrang ook: sinds wanneer moet een cateraar er ook nog de rol van politieagent bijnemen? Het idee is goed en zeker verdedigbaar naar veiligheid toe, de uitwerking wordt iets te makkelijk in de schoenen van de cateraar geschoven.

Chris Van Wesemael

We zijn vertrokken voor een klassenmaatschappij: heb je geld, dan mag je een tuinfeest organiseren. Ben je gevaccineerd, dan mag je op reis of naar het concert. Indien niet: blijf in uw kot. En dat allemaal in een regering van liberalen en socialisten. De enen horen te staan voor algehele vrijheid, de anderen voor algehele gelijkheid. De genomen beslissingen getuigen echter van “algehele domheid”.

Leen Lemberechts

Het geldt zelfs al voor elf aanwezigen in plaats van vijftig. Mijn tuin is groot. Ik wou een lentefeest voor mijn kind met 20 à 25 mensen. Dat zou haalbaar geweest zijn als ik zelf wat mag bereiden, met cateraar is dit als alleenstaande niet te betalen.

Riet Van Heffen

Binnenkort mag er nog enkel gelachen worden als er een professionele clown aanwezig is. Waar houden ze zich mee bezig? Buiten is de kans op besmetting quasi onbestaande, wil je dan niet te belachelijk doen?

Jacqueline Herck

Het is begrijpelijk dat men controle wil houden over wat en hoe dingen georganiseerd worden, maar mensen verplichten om alles boven tien man door een cateraar te laten organiseren is ‘over the edge’. Niet iedereen heeft daar de middelen voor en bovendien denk ik niet dat cateraars staan te springen om in iemands tuin politieagent of organisator te gaan spelen.

Elke Paelman

Mijn dochter wordt normaal half augustus gedoopt. We zouden dan een stukje taart eten met zowat twintig genodigden ouder dan twaalf jaar in de tuin. Iedereen zou tegen dan ook minstens een eerste prik gekregen moeten hebben. Spijtig genoeg zal ik dus nu de doop moeten verzetten, want ik mag niet zo’n ‘groot’ feest geven zonder cateraar. Beetje gek voor een stukje taart, denk ik dan.

Sofie Maelfeyt

Tegen deze zomer zijn de ouderen en de risicopatiënten gevaccineerd. Als iedereen een sneltest doet vooraf moet het toch zeker mogelijk zijn om een gezellig en kleinschalig tuinfeest te houden met eigen hapje en drankje? Wat is de meerwaarde van een cateraar, denk ik dan. Vooral als je weet dat ook bijvoorbeeld een frituur aan huis onder de noemer ‘cateraar’ valt. Mensen hebben hier véél meer behoefte aan dan aan een groot festival.

Viviane Vogels

Het idee op zich is goed. Misschien wordt hierdoor een nieuw beroep in het leven geroepen, een pandemieveiligheidswacht of een feestpreventieadviseur? Een deel van de werkloosheidscijfers wordt dan ook ineens weggewerkt en de consumptie wordt aangezwengeld. Zit muziek in, toch?

Patrick Kelchtermans

Op een gegeven moment heb je te veel regels. Mensen volgen geen regeltjes die niet logisch of haalbaar zijn, of discriminerend zoals in dit geval. Niet iedereen kan een cateraar betalen. Een cateraar gaat echt niet de onpopulaire politieman spelen als mensen te dicht bij elkaar zitten of gaan dansen. Dat is zijn job niet.

Marieke Glorieux

Vergeet het maar dat de cateraar zal toezien of alles volgens de regels verloopt. Hij heeft werk genoeg met zijn eten klaar te maken en op te dienen. En wat als het feestje zal duren tot een stuk in de nacht? De cateraar zal al lang vertrokken zijn. Meneer Jambon, je gelooft toch niet dat de mensen dit gaan doen?