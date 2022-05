HET DEBAT. Geen zedenleer of godsdienst meer, maar vak 'maatschappelijke vorming' in het onderwijs: goed idee of niet? Dit is jullie mening

Een basisschool in Sint-Martens-Latem laat godsdienst en zedenleer vallen voor een nieuw vak: maatschappelijke vorming. “Alle hot issues, alle vaardigheden en attitudes die de maatschappij verwacht van jongeren komen erin voor”, verduidelijkt directeur Paul Lauwers . Wat denk jij? Moeten zedenleer en godsdienst vervangen worden door één vak maatschappelijke vorming? Eerder vandaag lieten we onze experts aan het woord . Nu is het jullie beurt.

Marc Do: “Zeer goed idee. Religie kan je meegeven aan je kind binnen je gezinsopvoeding en moet niet op school onderwezen worden. Zo worden kinderen ook niet meer in hokjes verdeeld. Maatschappelijke problemen bespreekbaar maken bij kinderen is veel belangrijker.”

Marc Brans: “Ook in geloof of levensbeschouwing is er nood aan een degelijke vorming door de volledige schoolcarrière heen. Binnen de schoolcontext ben je als ouder zeker over wat er inhoudelijk wordt aangeboden. Er is specifieke inspectie die een oogje in het zeil houdt.”

Ann Verhelst: “Bij ons in het katholiek buitengewoon lager onderwijs ligt de nadruk ook niet meer op godsdienstlesjes, vermits onze populatie steeds gevarieerder wordt en de minderheid katholiek is. De nadruk ligt meer op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het hebben van respect voor verschillende godsdiensten.”

Rudi Beckers: “Godsdienst is een privéaangelegenheid. Levensbeschouwelijke instellingen worden voldoende betaald om hun leer te verkondigen, dat moeten scholen niet doen. Er moet uiteraard wél controle zijn op wat verkondigd wordt. Maatschappelijke vorming is wél iets dat scholen moeten meegeven aan hun leerlingen.”

Marc Hul: “Religie kan voor sommige mensen een houvast bieden, of dat nu islam, katholicisme, boeddhisme of iets anders is. Als je de jeugd aanleert wat deze religies betekenen en wat de rol in de maatschappij is, zullen ze meer begrip tonen voor mensen met een ander geloof.”

Vincent Vermeire: “Goeie zaak, lijkt mij. In een maatschappij waar we verschillende culturen hebben, heeft iedereen waarschijnlijk meer baat bij een allesomvattend vak. Ik vind het bijna jammer dat ik dat in mijn eigen schooltijd niet heb gekregen. Iedereen kan daarnaast zijn religie of vrijzinnigheid nog steeds in de privécontext voldoende aandacht geven.”

Leti Ray: “Waarden en normen zijn een heel belangrijk lespunt voor kinderen. Of het nu via godsdienst, zedenleer of maatschappelijke vormleer wordt aangeleerd, maakt niet uit. Het is belangrijk dat kinderen leren hoe de wereld in elkaar zit en dat ze respect moeten hebben voor anderen!”

Sandra Van Heffen: “Ik ben absoluut voorstander van een andere invulling van de levensbeschouwelijke uren. Geloof is een zeer persoonlijk gegeven waar families zelf verantwoordelijk voor zijn. Op school moeten we zorgen dat onze kinderen kritisch naar de wereld leren kijken of het nu gaat om digitale info of om hun eigen ontwikkeling.”

Frans Venloo: “Ik zou opteren voor geen godsdienstlessen meer. Wel zou je in het begin nog moeten uitleggen welke godsdiensten er zijn en wat ze inhouden. Daarna zijn het de ouders die hun kinderen verder moeten begeleiden. Ook de subsidies aan religies zouden afgeschaft moeten worden.”

Carl Peeters: “Het onderwijs wordt op alle vlakken hervormd en de resultaten volgen ook. Het niveau gaat steeds meer bergaf. Goed bezig.”

Luc De Baets: “Schaf dan ook ineens alle netten af binnen het onderwijs. Eén onderwijs, waarbij alle scholen gelijke budgetten krijgen.”