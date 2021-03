HET DEBAT. Een dag minder werken voor hetzelfde loon: wondermiddel of utopie? Dit zeggen jullie

Een werkweek van vier dagen zonder verlies van loon. De Spaanse regering werkt aan een grootschalig proefproject waarbij bedrijven met steun van de overheid de vierdagenwerkweek kunnen uittesten. Volgens voorstanders is een dag minder werken niet alleen goed voor de mentale gezondheid van de werknemer en voor het milieu, maar kan het ook een manier zijn om de economische crisis te overwinnen. Is dat echt zo? En is dat wel betaalbaar, minder werken met behoud van loon? Eerder vandaag lieten we enkele experts aan het woord. Nu is het aan jullie.

Andy Janssens: ik werk sinds een zevental jaar 33u per week, waarbij ik op woensdag vrij ben. Ik kan het iedereen aanraden. Ik begin op maandag nooit aan een ratrace van 5 dagen, en regel op woensdag al mijn zaken van boodschappen, administratie, wassen, strijken, poetsen, enz. Mijn weekend is dus volledig vrij. Mijn werkgever geeft mij een volwaardig loon, gelijk aan een full-time, en ik zet daar tegenover dat ik mij die vier dagen volledig geef. Sinds we dit doen ben ik veel productiever. Ja, het werkt!

Michel de Coorebyter: Ondertussen weten we dat elke beschaving na een hoogtepunt ook een ondergang kent en dat dit niet tegen te houden is. Europa is nu reeds zijn concurrentievermogen bijna volledig kwijt en het zal alsmaar slechter worden. Zonder langer te werken, kunnen we binnenkort zelfs onze eigen pensioenen niet eens meer betalen. Er is echter geen enkel draagvlak om langer te werken, integendeel. Waar we naartoe gaan is kristalhelder.

Ronny Gyles: Zeker geen slecht voorstel. De dag dat we vrij zijn doen we meer geld op. Ziekten zoals stress etc. zullen verdwijnen uit het moderne ziektebeeld, wat de ziekenzorg goedkoper maakt. Mensen zullen makkelijker lang kunnen werken omdat ze terug meer vrije tijd hebben. De economie zal er wel bij varen!

Marina Vandenborre: In de praktijk is het dan zo dat de betrokken werknemer al zijn werk en evenveel op 4 dagen moet doen in plaats van op 5 dagen, eigenlijk geen cadeau! ik heb zelf het meegemaakt tijdens mijn 4/5-loopbaanonderbreking.

Dirk Henderieckx: 38 uur ‘werken’ ligt voor elke job anders. Aan de fabrieksband moet men niet te veel stoppen gedurende die 38 uur, maar in sommige bediendenjobs kan men wel al eens een paar uur ‘aanwezig’ zijn of kletsen in plaats van te ‘werken’. Als men dus de uren gaat verminderen, zal men nog efficiënter moeten gaan werken. En niet iedereen kan die druk aan. Misschien daarom nadenken over takenpakketten in plaats van uren. De één kan dan kiezen voor bijvoorbeeld 30 uur, de ander voor bijvoorbeeld 40 uur maar het takenpakket moet wel afgewerkt worden.

Kiara Bocklandt: Ik werk sinds dit jaar 4/5de (ouderschapsverlof) en ik kan je zeggen dat dit alleen maar positief uitdraait. Ik ben productiever op het werk én thuis én Ik heb meer mentale rust.

Ludo Wouters: Klinkt allemaal mooi, maar het werk van 5 dagen zal dan wel moeten gedaan worden in 4 dagen. De werkgever zal zeker geen extra personeel aanwerven, want dat kost hem dan nog meer. Meer werk in dezelfde tijd is meer werkdruk dus meer stress en dus meer zieken. Het kaartenhuisje zal snel wankelen en de werkgever zal - indien het mogelijk is - verhuizen naar een land waar ze wel willen werken.

Gino Denil: In de meeste jobs kan hetzelfde werk gedaan worden op 4 dagen. Behalve in lopend bandwerk en in de productie. Dat zou dan 20 procent minder woon-werk verkeer zijn, minder luchtvervuiling, minder burn-outs, minder sociale contacten tijdens een pandemie. De totaalsom zou misschien niet negatief zijn voor de samenleving, maar dan moet het cumuleren van twee jobs ook verboden worden. Zodat anderen niet terug in de werkloosheid gedrongen worden.

Marc Van Den Berghe: Wat ik niet begrijp, is waarom de pensioenleeftijd dan opgetrokken is? Werk met gewerkte jaren voor het berekenen van het pensioen, dan is het eerlijk voor iedereen en zo kunnen er ook meer mensen aan de slag zonder dat alles duurder wordt.