HET DEBAT. Binnenkort mag je een bal terughalen in de tuin van de buren. Een goede zaak?

Vanaf 1 september gelden er enkele nieuwe regels omtrent het eigendomsrecht. Zo mogen kinderen bijvoorbeeld hun bal in de tuin van de buren gaan halen als die daar per ongeluk terechtkwam. Wandelaars mogen dan weer ongestraft op privé-eigendom wandelen. Al zijn er daar enkele belangrijke nuanceringen. Is de aanpassing van het eigendomsrecht een goede zaak? Wat denk jij? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts ervan vinden.

Vincent Sagaert, professor Goederenrecht (KU Leuven): “De regels rond het privaat vastgoedrecht dateerden van 1804. Die waren nog geschreven door Napoleon of zijn medewerkers en waren helemaal niet aangepast aan de moderne tijd. Dit is slechts één artikeltje uit een heel grote hervorming die wel honderden regels omvat en de wet rond vastgoed en vruchtgebruik in een moderner jasje steekt."

“Als er nu een bal over de muur geschopt wordt, kom je in een moeilijke situatie terecht. De bal blijft van jou, maar de buurman is wel eigenaar van het perceel waar de bal zich bevindt. De nieuwe wet zegt dat de buurman die bal moet teruggeven of je moet toelaten om hem zelf te komen halen. Dat gebeurt natuurlijk met enkele ‘checks and balances’. Als de buurman weigert je bal of hond terug te geven, die jouw eigendom zijn, mag je het zelf gaan halen. Hetzelfde geldt voor wandelen op privéterrein: als de buurman gebruik maakt van dat privéterrein of aangeeft dat hij niet wilt dat derden zich op zijn grond bewegen, gelden de nieuwe regels niet en blijft het verboden."

Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “Deze wet is een stap in de verdere nuancering van het eigendomsrecht. Het eigendomsrecht is iets wat al jarenlang wordt versoepeld als onderdeel van de socialisering van eigendom. Bij geschillen gebeurde dat eigenlijk al via vrederechters, maar nu wordt de nuancering ook opgenomen in de wet.”

“Zo heb je voortaan het recht om de tuin van je buur te betreden om herstelwerken uit te voeren. Mét de nodige nuancering; het mag alleen als het niet anders kan. Tot op vandaag kan een buur dat weigeren, maar vanaf 1 september kan hij dat alleen met een goede reden wat het moeilijker maakt om elkaar te boycotten. De nieuwe regels bieden met andere woorden enkele voordelen voor derden, maar er zijn nog steeds regels aan verboden.”

“Wandelaars die bijvoorbeeld in een bos wandelen dat privé-eigendom blijkt te zijn, kunnen vanaf 1 september niet langer vervolgd worden. Dat gebeurde sowieso al niet vaak, maar nu wordt een gebruik dat er toch al was, in een wettelijk kader gegoten. Dat gebeurt met de nodige nuanceringen. Het staat de eigenaar nog altijd vrij om aan te geven dat hij niet wil dat derden zijn grond betreden. Als er een bordje met privéterrein staat, mogen wandelaars het eigendom met andere woorden nog steeds niet betreden.”

Vrederechter Eric Dierickx: “Ik vrees alleszins niet voor meer geschillen”, zegt de vrederechter tijdens De Ochtend bij Radio 1. “Er zijn al veel conflicten tussen buren en ik denk persoonlijk niet dat er meer zullen ontstaan. Maar de regels die nu geponeerd worden zullen wel met voorzichtigheid worden toegepast. Het is niet zo dat iedereen in elkanders tuin mag rondwandelen om eender wat te doen en eventueel schade te berokkenen. We gaan de regels toepassen met de nodige voorzichtigheid. Dat is de rol van de vrederechter.”

“Misbruiken worden trouwens gesanctioneerd. we zullen waakzaam zijn voor de privacy en alle belangen in evenwicht proberen te houden. Mensen kunnen hier wel een inspiratie in vinden om elkaar te jennen, maar alle onrechtmatige daden zullen worden gesanctioneerd.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de reacties onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.