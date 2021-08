HET DEBAT. Binnenkort mag je een bal terughalen in de tuin van de buren. Een goede zaak? Dit is jullie mening

Vanaf 1 september gelden er enkele nieuwe regels omtrent het eigendomsrecht. Zo mogen kinderen bijvoorbeeld hun bal in de tuin van de buren gaan halen als die daar per ongeluk terechtkwam. Wandelaars mogen dan weer ongestraft op privé-eigendom wandelen. Al zijn er daar enkele belangrijke nuanceringen. Is de aanpassing van het eigendomsrecht een goede zaak? Eerder lieten we al enkele experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.

Diane Vervaeck: “Ik betaal geen onroerende voorheffing om de kinderen van de buren over mijn nieuw gezette stelling te zien kruipen. Ik zou ook liever gaan zonnen bij de buren want hun tuinstoelen liggen comfortabeler... Wie is er verantwoordelijk voor deze wijziging?”

Katia Blancmont: “Even snel een bal terughalen uit een voortuin is niet hetzelfde als in een tuin gaan rondstappen waar je de privacy schendt van de bewoners. De beleefdheid vereist dat je altijd eerst contact opneemt voordat je je op privédomein begeeft. Er is niets dringends aan een bal die in een tuin ligt meen ik.”

George Verbeek: “Er staat duidelijk bij dat men eerst moet aanbellen bij de buren en hen moet verwittigen, dus neen er gaan niet zomaar te pas en te onpas mensen in uw tuin rondwandelen. Als je drie weken met vakantie bent, moeten de kinderen toch niet wekenlang wachten om hun bal te recupereren? Het lijkt me een logische regelgeving in deze samenleving.”

Pierre Van Sand: “Ik heb hier een gemengd gevoel bij. Enerzijds is men druk bezig met de wetgeving rond inbreuk op de privacy. Anderzijds laat men het betreden van eigendommen zonder toelating - of inbreuken op de privacy - nu net toe. Dit moet duidelijker omschreven worden. Wat betreft gebruik maken van andermans grond om werken te verrichten; dit moet altijd in samenspraak met de eigenaar, eventueel tegen betaling en zonder schade te berokkenen.”

Ingrid Eekeloo: “Wie denkt dat er hierdoor minder geschillen gaan zijn? Persoonlijk denk ik dat er nu nog meer werk zal zijn voor de vrederechters. Niet alle buren zijn heilig. Wie van pesterijen houdt, zal zich gesterkt voelen. Zeker nu we steeds kleiner gaan wonen. In huidige verkavelingen zal men gretig gebruik maken van de nieuwe wetgeving. Meestal tegen de zin van de brave burger. Hoe kan men nu deze wet goedkeuren in deze egoïstische en respectloze maatschappij.”

Karin Verwimp: “Dit is de domste beslissing ooit. Wat als de kinderen van de buren je tuin in stormen terwijl je niet thuis bent en de hond(en) zitten in de tuin? Kinderen zijn zich niet altijd van gevaar bewust en een dier kan in een schrikreactie heel anders reageren dan normaal. Wat als die kinderen de poort open laten staan en de hond(en) breken uit en veroorzaken een ongeluk? En bewijs maar eens dat sommigen hun bal misschien wel opzettelijk in je tuin gooiden.”

Bruno Draulans: “Met toestemming kon je dit ook al allemaal, maar deze wet gaat mensen doen denken dat ze dat ook mogen zonder toestemming. Ook als de buur thuis is. Eigenlijk is dit schending van de privacy.”

