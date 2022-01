HET DEBAT. Baas mag ambtenaar niet meer bellen na de werkuren: een goed idee? En moet deze regel ook gelden in de privésector? Dit is jullie mening

Federale ambtenaren mogen vanaf 1 februari niet meer na de normale werkuren worden opgebeld door hun baas. Dat staat in een omzendbrief van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) over het zogenaamde ‘recht op deconnectie’. Wat denk jij? Is de regel een goed idee? En moet die ook gelden in de privésector? Eerder vandaag lieten we onze experts aan het woord . Nu is het jullie beurt.

Mathias Vermeulen: “Soms vraag ik me af waar ons gezond verstand naartoe is. We willen allemaal flexibele uren, maar neen: na dat welbepaalde uur mag je dat en dat niet meer. Soms is het gewoon praktisch om ‘s avonds nog eens te kunnen afstemmen voor de vergadering morgenochtend. Wel is het beleefd dat je baas/leidinggevende eerst bijvoorbeeld een berichtje stuurt met de vraag of het nog even past om te bellen. En geldt dit dan omgekeerd ook? Want meestal bellen werknemers mij op na de werkuren.”

Johan Fransaert: “Goed initiatief, maar hoe ga je dit in godsnaam afdwingen? Stel, ik ben een senior sales in een internationale firma. Als ik niet antwoord op een mail, sms of oproep, dan kan ik net zo goed ontslag nemen want er is geen enkele leidinggevende die zich zal houden aan die regel.”

Marcel Van den Eynde: “Ik ben niet akkoord met dit besluit. Een werknemer mag bereikbaar blijven na de uren, weliswaar niet om 22 uur, maar op een redelijk tijdstip moet dit kunnen. Als baas kan je niet alles weten en hang je dikwijls af van je personeel, dan moet het ook mogelijk zijn om in uiterste nood het personeel eens op te bellen. Dit mag natuurlijk geen dagelijkse kost worden.”

Guido De deken: “Wie de telefoon niet opneemt of de mails niet meer beantwoordt, zal het wel weten tijdens zijn jaarlijkse boordeling. Niet reageren kan een invloed hebben op de verdere loopbaan, ook al zullen de leidinggevenden het niet neerschrijven.”

Liesbeth Cuppens: “Goede afspraken maken goede vrienden. In deze context zou ik een priksysteem invoeren. In- en uitloggen op een moment naar keuze, met dien verstande dat men het voorgeschreven aantal uren per dag werkt. Voor en na het ‘prikken’ is men dan niet bereikbaar. Buiten deze uren heeft men recht op tijd zonder e-mails, telefoons of sms-berichten. De volgende dag is men weer opgeladen om verder te werken.”

Patrick Bultinck: “Mag er ook nog eens wat vrijheid zijn? Dit gaat leiden tot een ‘plicht tot deconnectie’ na de uren én een ‘plicht tot voortdurende connectie’ tijdens de uren. Werk is wederzijds maatwerk en geen regelneverij.”

Leentje De Brauwer: “Na de werkuren kan niemand je verplichten om e-mails te lezen of om je gsm op te nemen. Zeker niet als dat je privé-gsm zou zijn! Heb je een gsm van het werk? Dan zijn duidelijke afspraken vereist. En voor wat, hoort wat!”

Kato De Cock: “Een goede regel en een goed signaal dat doorgetrokken moet worden naar alle sectoren. In mijn geval spreek ik vooraf af met mijn overste of ze me mag bellen. Tijdens het groot verlof nooit. Goede afspraken zijn dus nodig, maar men moet de intentie hebben om mensen met rust te laten in hun privétijd.”

Mathieu Vangerven: “Volgens mij is dit een zeer goede maatregel die overal van toepassing zou moeten zijn. De term ‘uitzonderlijke gevallen’ zou zeer duidelijk moeten omschreven worden om discussies te vermijden. Het is zeker een feit dat bedrijven die inzitten met het welzijn van hun personeel nu al die regel toepassen.”

Pierre Bos: “Geen regels zonder uitzonderingen die uiteindelijk de overhand halen. Het gevolg is dat de regels uiteindelijk niet meer gelden. Elke werknemer is verantwoordelijk voor zijn eigen balans en heeft de vrije keuze om zijn werkgever te kiezen en zo zijn carrière te bepalen.”

Wesley Christiaens: “Na de werkuren moet men het personeel met rust laten, ook in de privésfeer. De uitleg dat de staat zich niet moet moeien slaat nergens op. De privé perst mensen uit. De moderne slavernij moet stoppen! Het is altijd in het voordeel van de bazen.”

