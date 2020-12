Het Corona Debat 2.0: “Avondklok vervroegen? Dan gaan mensen overnachten bij vrienden”

Het debat vanuit de Kanaal Z-studio was een initiatief van orverlegorgaan Medische Wereld, in samenwerking met de VUB, Ethias en het UZ Brussel. In het eerste luik gaven alle studiogasten aan zeer beducht te zijn voor een eventuele derde golf, nu de daling van de tweede golf is stilgevallen en de incendentie in enkele - vooral Vlaamse - provincies sterk toeneemt.

Sciensano-viroloog Steven Van Gucht verdedigde de beslissing van het Overlegcomité om de avondklok naar Brussels voorbeeld niet te verstrengen naar 22.00 uur over het hele land. In Vlaanderen blijft deze op middernacht. “Mensen zijn creatief, het risico bestaat dat ze gewoon vroeger afspreken en blijven overnachten bij vrienden, met alle risico's van dien”. Margot Cloet en UZ Brussel-hoofd Noppen hadden wel liever een verstrenging gezien. “Lege straten om 22.00 uur in Brussel hebben wel degelijk een effect op de mensen.”

In een recente enquête van Medische Wereld waar duizend artsen aan meewerkten, gaf 60% van de huisartsen aan overwerkt te zijn. Iets wat bij de specialisten aanzienlijk lager ligt. Het verbaast Noppen helemaal niet. “Veel specialisten waren haast ‘technisch werkloos’ omdat non-covid-patiënten zorg bleven uitstellen. Waar het kon, hebben we onze artsen uit hun comfortzone getrokken en hen ‘crash-courses’ gegeven zodat ze mee konden meedraaien op Intensieve Zorgen”.

Iets wat UZ Gent-vaccinologe Isabel Leroux ook heeft opgevangen bij collega's. “Op de cardio-vasculaire afdeling zagen onze specialisten patiënten toekomen met zulke ziektestadia die ze in twintig jaar niet meer hadden gezien. Het leidde zelfs tot amputaties.” Behandeling blijven uitstellen, zal hoe dan ook een serieuze invloed hebben op het aantal non-covidoverlijdens.

De mentale overbelasting van het ziekenhuispersoneel begint volgens Noppen echt duidelijk te worden. “Onze Villa Samson hebben we tijdelijk omgebouwd tot Villa Veerkracht, waar onze mensen tijdens de werkuren even hun hart kunnen luchten aan een team van psychologen. Gelukkig hebben we weinig uitval, maar het gebeurt. Onze mensen zijn echt moe. We hebben medewerkers die al tien maanden geen verlof hebben kunnen nemen. Dat weegt.”