“Het constante tok-tok-tok maakt ons horendol”: geen padelclub zonder klagende buren

Dé sporthype van het moment is padel - een combinatie van tennis en squash in een soort van glazen kooi waarin je met z'n tweeën tegen een ander duo speelt. Waren er in 2017 nog maar 35 padelclubs in ons land, dan waren het er in 2020 al 123 en er komen elke week nog nieuwe bij. Dit jaar worden naar schatting 600 bijkomende terreinen aangelegd. Met 27.000 leden is de vraag is dan ook enorm. Elk terrein is van 's morgens vroeg tot 's avonds laat volgeboekt. En dat brengt dus ook goed geld op. Een nieuw terrein kost 40.000 euro. Met een gemiddelde huurprijs van 24 euro per uur heeft een club die investering in een jaartje terugverdiend. Niet voor niks noemt men het de Gouden Kooi.