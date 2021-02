Het antwoord van Wouter Beke op uw vragen over de vaccinatiestrategie

Vandaag was minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) te gast bij HLN LIVE. Hij kwam er live praten over de vaccinatiestrategie voor de komende weken en maanden en beantwoordde vragen van onze lezers.

Op dit moment hebben bijna alle bewoners van de Vlaamse woonzorgcentra een eerste dosis van het coronavaccin gekregen. Ook een groot deel van het personeel heeft een eerste spuitje gekregen. Daarnaast worden onder anderen ziekenhuispersoneel en huisartsen gevaccineerd. Daarna, ongeveer eind februari/begin maart, komen de 65-plussers aan de beurt en daarna de mensen met onderliggende aandoeningen.

60.000 doses in koelkast

Steve uit Antwerpen vraagt zich wel af waarom er zoveel doses van het vaccin van AstraZeneca in de koelkast liggen te wachten.

Minister van Welzijn Wouter Beke aan HLN LIVE: “Wij wachten niet, hoor. We hebben een doordachte vaccinatiestrategie, waarbij we heel scrupuleus te werk gaan. We hebben vorige week beslist om het vaccin van AstraZeneca niet in te zetten voor mensen ouder dan 55, uit voorzichtigheid. Er zijn vele andere landen die dat wél doen, maar wij niet. Daarom moeten wij onze strategie aanpassen en opnieuw inplannen. Maar vanaf morgen is het zover.”

Dat er eerder kalm begonnen wordt met amper 200 mensen, terwijl er toch bijna 60.000 doses in de koelkast liggen, verklaart Beke met het logistieke proces en met de leveringsproblemen van het vaccin van Moderna. “Dat was oorspronkelijk voorzien voor de ziekenhuizen, onder andere, voor het zorgpersoneel onder wie veel mensen onder de 56 jaar. Dat betekent dat we onze plannen hebben moeten aanpassen. Maar volgende week zullen wij 101.000 mensen vaccineren in onze woonzorgcentra, in onze ziekenhuizen, in de gehandicaptenvoorzieningen, in onze eerste lijn en beginnen we ook in onze vaccinatiecentra.”

Bezoek in rusthuizen

Beke zei ook dat hij voorzichtig wil blijven wat het bezoek voor mensen in woonzorgcentra betreft. Daar zijn twee redenen voor, verduidelijkt hij. “Het is niet zo dat als je gevaccineerd bent, je immuniteitssysteem ook onmiddellijk versterkt wordt, zeker niet bij oudere en kwetsbare mensen.” Beke voegt eraan toe dat er minstens een tweetal weken nodig zijn vooraleer het vaccin een doeltreffende bescherming biedt. “Een tweede belangrijk element is dat het nog niet wetenschappelijk bewezen is dat het vaccin ook de transmissie doorbreekt.” Zo zou een rusthuisbewoner die gevaccineerd is nog altijd zijn of haar partner die dagelijks op bezoek zou komen, kunnen besmetten. Beke benadrukte dat bezoeken ook vandaag al mogelijk zijn, zij het beperkt en met inachtneming van de coronavoorschriften.

Traag

Joris uit Vilvoorde stelt zich vragen rond de trage uitrol van de vaccinatiestrategie in ons land, terwijl het Verenigd Koninkrijk erin slaagt om 1.000 mensen per minuut te vaccineren. Minister Beke deelt die kritiek. “Wij zitten in Europa allemaal in dezelfde boot”, verwijst Beke naar de ‘groepsaankoop’ van de Europese Commissie, waar elke lidstaat afhankelijk van is. “Voorzitter Ursula von der Leyen sloeg gisteren nog een mea culpa omdat het allemaal niet loopt zoals gewenst. Als regionaal minister heb ik daar geen greep op.” Beke vat het zo samen: “Er zijn door Europa wel vaccins besteld, maar er worden er te weinig geleverd”. Hij maakt zich sterk dat Vlaanderen de vaccinaties zal versnellen, als er “ook eens positief nieuws komt” van de vaccinproducenten AstraZeneca, Moderna en Pfizer, en die eens meer zullen leveren in plaats van te weinig.

Oproepinsbrief

Tot slot had Beke het over de oproepingsbrief die twee weken voor de eigenlijke prik wordt opgestuurd. Die tijd is niet alleen nodig om de oproepingsbrief te versturen, maar ook voor het logistieke proces. “We kunnen maar mensen naar een vaccinatiecentrum brengen, als we zeker zijn dat er ook vaccins zullen zijn.”