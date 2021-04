LIVE. WHO noemt Indische coronavari­ant nog niet zorgwek­kend - Pfizer gaat familie van personeel zelf vaccineren

15:54 De coronacijfers in ons land lijken te stagneren. Dat blijkt uit het cijferoverzicht van Sciensano. Toch gaan vandaag, na afloop van de ‘paaspauze’, enkele versoepelingen in. Buiten mag je opnieuw met maximaal tien mensen samenkomen, contactberoepen kunnen de deuren heropenen en ook winkelen hoeft niet langer op afspraak. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.