Het ‘afscheidsinterview’ van Luc Bellings: “Ik zal perfect gelukkig zijn zònder restaurant”

Luc Bellings heeft er net een razend drukke middagservice op zitten. “Sinds bekend raakte dat ik ermee stop, wil plots iedereen hier nog eens komen eten. Mijn restaurant zou makkelijk zes maand langer kunnen openblijven, maar dat zie ik niet meer zitten. Op 20 augustus draai ik het fornuis onherroepelijk dicht. Ook al omdat de overnemer, Pajtim Bajrami (de 33-jarige chef-kok uit o.m. ‘Ja Chef!’ en ‘Snackmasters’, red.) zo snel mogelijk wil heropenen. Ik ben echt blij met Pajtim als nieuwe eigenaar. Ik herken mijn jongere zelf in hem. Even ambitieus als gedreven, soms niet op zijn mondje gevallen... Hij heeft zelfs zijn huis verkocht om deze overname te kunnen financieren en zal hier met zijn vrouw en twee kindjes op de bovenverdieping komen wonen. Alles om zich te kunnen focussen op gastronomisch succes. Zo was ik vroeger ook. Onlangs vond ik nog één van mijn allereerste uitspraken als snotneus in een culinair boek terug: ‘Vòòr mijn 30ste wil ik mijn eerste Michelinster of ik zoek een ander beroep’, blies ik toen. (grapt) Misschien dat sommigen dat vandaag betreuren, maar ik was 29 toen ik ze kreeg.” Vandaag is Bellings 57 en is de nakende sluiting ook de kroniek van een aangekondigd vertrek. Want wat vertelde hij al in 2008 in de krant nadat hij met zijn toenmalige zaak ‘Aan Tafel’ alweer in de sterrenregen was gevallen? “Nu is mijn ambitie twee sterren krijgen. Ik heb nog 11 jaar de tijd om daarvoor te gaan, want op mijn 55ste gaat de deur dicht. Definitief.”