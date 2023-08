Het abc van de lgbtqia+-gemeenschap: zo bent u helemaal mee met de Antwerp Pride

Bestuurder deelt vreselijke video van incident op verkeers­knoop­punt in Doornik waar onlangs gezin verongeluk­te

Een bestuurder heeft een hallucinante video gedeeld van een auto die in de berm is beland op een berucht verkeersknooppunt in Marquain in de provincie Henegouwen, waar onlangs twee dodelijke ongevallen plaatsvonden. Op onderstaande beelden is te zien hoe de bestuurder op het nippertje ontsnapt aan een zwaar verkeersongeval.