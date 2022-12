Het aantal startende ondernemingen groeit niet meer

De constante groei van het aantal startende ondernemingen die we de voorbije tien jaar kenden, lijkt gestopt te zijn. Dat blijkt uit een analyse die Unizo uitvoerde op basis van cijfers van handelsinformatiekantoor Graydon. Volgens een eerste raming zullen er in Vlaanderen in 2022 ruim 8 procent minder starters zijn dan in 2021.

Sinds 2011 (79.065) steeg het aantal in ons land jaarlijks tot 102.385 starters in 2019. Na een kleine dip in 2020 (100.450) was 2021 een recordjaar met 111.409 startende ondernemingen. In 2022 vallen we terug op ongeveer hetzelfde aantal als 2019. In Vlaanderen meten we nog een lichte stijging ten opzichte van 2019, maar in Brussel gaat het aantal sterk achteruit.

“We belanden in België net onder het startersaantal van 2019. Zelfs in Vlaanderen, waar we ook in 2020 in volle coronacrisis nog een groei zagen, is er dit jaar een grote terugval”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. Met de coronacrisis en de explosie van de energie-, grondstof- en loonkosten komt de daling van het aantal starters niet onverwacht.

“Het is afwachten wat 2023 brengt. Het belang van starters mag niet onderschat worden. Zij zorgen voor innovatie, creatieve ideeën en spelen in op nieuwe maatschappelijke trends. Ondanks een aantal recordjaren, hebben we nog steeds een lagere startersgraad in vergelijking met Nederland, Duitsland en Frankrijk”, zegt Van Assche. Unizo hoopt dat deze knik in de curve geen voorbode is van een daling de volgende jaren.

