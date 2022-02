“Hervorming ziekenhuisfinanciering is geen besparingsoefening”, zegt Vandenbroucke

De hervorming van de ziekenhuisfinanciering heeft niet tot doel te besparen. Het is net de bedoeling meer te investeren, maar om dat geld goed te gebruiken. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dinsdag verklaard in de Kamer, tijdens een minidebat over zijn hervormingsplannen die eerder deze week uitlekten .

De minister wilde nog niet te veel in detail treden. De nota die uitlekte, is al behoorlijk gedetailleerd, maar vormt enkel de start van een breed overleg. Dat moet gaan langs de actoren op het terrein, de collega's binnen de regering, het parlement en de collega's uit de deelentiteiten. Dat traject is overigens nog niet uitgestippeld.

Kwantiteit en kwaliteit

Wat Vandenbroucke dinsdag wel meteen duidelijk probeerde te maken, is dat het niet op een besparingsoefening neerkomt. Hij legde uit dat de Vivaldiregering investeert in gezondheidszorg, dus ook in de ziekenhuizen. Die zagen hun globaal budget toenemen van zowat 8,2 miljard euro in 2019 naar ruim 10 miljard euro dit jaar. "Ik doe niet euforisch, want er zijn nog veel noden", luidde het. "Maar de doelstelling is absoluut niet te besparen."

Wat de minister wil aanpakken, is het fenomeen dat de investeringen vandaag te veel impulsen inhouden om kwantiteit te brengen in plaats van kwaliteit te bereiken. "De financiële prikkels staan soms in de verkeerde richting" waardoor er druk is om de kwantiteit te verhogen, zo drukte Vandenbroucke het uit. Op het vlak van klinische biologie en medische beeldvorming wil de minister snel vooruitgang boeken.

Conflicten

Ook stelt hij vast dat het huidige financieringssysteem conflicten tussen ziekenhuisbeheerders en artsen kan voeden. Indien er een opsplitsing komt tussen de financiering van de werking van de ziekenhuizen en die van de professionele verloning van de artsen, mag dat volgens de minister niet tot gevolg hebben dat de artsen niets meer te zeggen hebben in ziekenhuizen. Ook de taakverdeling en samenwerking tussen ziekenhuizen, die vandaag wordt bemoeilijkt door de financiering, kan volgens de vicepremier beter.

Hoge facturen

Een derde werf die Vandenbroucke wil aanpakken, is de bescherming van de patiënt tegen hoge facturen. Daarbij komen de eresupplementen in het vizier. Vandenbroucke wil daar een rem op zetten met dit jaar al een standstill en later een plafonnering.

Een laatste doelstelling is transparantie brengen in het huidige complexe en ondoorzichtige systeem.

Mogelijke sluiting van materniteiten

De minister kreeg ook vragen over de mogelijke sluiting van materniteiten, zoals bij het uitlekken van de nota naar voren werd geschoven in de media. Vandenbroucke hanteert het principe 'nabijheid waar kan, concentratie waar nodig'. Dat betekent dat rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld aanrijtijden, die vooral een rol spelen bij functies waarbij tijd een belangrijke factor is. Maar tegelijkertijd moeten diensten voldoende groot zijn om over een buffercapaciteit te beschikken. Dat heeft volgens de minister niets te maken met besparen.