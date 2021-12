Hervorming seksueel strafrecht niet meer voor dit jaar

Nieuwe campagne spoort mensen aan na te denken voor ze dier in huis halen: “Geen zak chips die je voor feestavond uit het rek plukt”

Net voor de eindejaarsperiode komt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) op de proppen met een campagne die de bevolking moet aansporen om "goed na te denken voor ze een dier in huis halen". Dieren zijn nog altijd een populair cadeau voor kerst of nieuwjaar. “Dieren kunnen een prachtig geschenk zijn, maar alleen als het een doordachte beslissing is. Een dier is geen zak chips die je voor een feestavond uit het rek plukt”, zegt Weyts.

10:36