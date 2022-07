Hervorming moet tot minder snelle en onnodige rugoperaties leiden

Gewapende veertiger opgepakt nadat hij scoutsle­den lastigvalt in Luxemburg

In de Waalse gemeente Marbehan, in de provincie Luxemburg, is vanmorgen een veertiger opgepakt nadat hij een scoutskamp had lastiggevallen. Dat meldt het parket van Luxemburg. De scoutsleden kwamen er met de schrik vanaf.

14 juli