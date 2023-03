Hervorming Franstalige schoolvakanties leidt tot problemen voor Brusselse opvang

De hervorming van de Franstalige schoolvakanties heeft heel wat gevolgen voor de buitenschoolse opvang van Nederlandstalige kinderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daar zijn de leden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het unaniem over eens. Toch is er onenigheid over de oplossing voor het probleem. In 2021 besloot de Franstalige gemeenschapsregering om vanaf 2022 de schoolvakanties te hervormen. Zo is de zomervakantie met twee weken ingekort en werden herfst- en krokusvakanties met een week verlengd. Dat heeft als gevolg dat de schoolvakanties van Nederlandstalige scholen niet langer volledig gelijklopen met de schoolvakanties van de Franstalige scholen.

Vooral de paasvakantie is een doorn in het oog van de Vlaamse gemeenschap in Brussel, waarbij Nederlandstalige kinderen dreigen uit de boot te vallen bij het vinden van buitenschoolse activiteiten en opvang. Een situatie die het Nederlands onderwijs in Brussel minder aantrekkelijk zou maken en problematisch kan worden voor ouders en hun kroost in Brussel en rand. Het probleem heeft zelfs invloed op de Brusselse werkvloer en het openbaar vervoer. De Franstalige paasvakantie vindt plaats in mei, de Nederlandstalige begin april. Hoewel de Vlaamse gemeenschapscommissie in Brussel unaniem van oordeel is dat de schoolvakanties in het Franstalige onderwijs tot problemen leiden voor Nederlandstalige ouders en kinderen in Brussel, kwam het tijdens de vergadering woensdag tot een confrontatie tussen de raadsleden van Groen en N-VA.

Groen wil systeem ook toepassen in Vlaanderen

Volgens de Groen-fractie is er genoeg wetenschappelijke evidentie om het systeem langs Vlaamse kant ook in te voeren. N-VA is het daarmee niet eens en wijst erop dat dat eerst ook nog in de werkelijkheid moet worden vastgesteld. Volgens Groen-raadslid Arnaud Verstraete heeft de Franstalige gemeenschap "een duidelijke hand uitgestoken richting Vlaanderen om het systeem samen te hervormen". Voor Groen is de oplossing dan ook duidelijk. "Ik denk dat we klaar moeten zijn om de hervorming van de schoolvakanties vanaf volgende legislatuur ook in Vlaanderen door te voeren. Nu is het een ongelofelijke puzzel voor ouders in het Brusselse, ook voor Franstaligen. Wij willen geen communautair spel spelen, maar vinden deze hervorming noodzakelijk in het belang van elk kind."

“Eerste problemen duiken op in Franse gemeenschap”

"Dit is niet de schuld van Vlaanderen", zegt Gilles Verstraeten, VGC-raadslid voor N-VA. "Beweren dat de Vlaamse gemeenschap deze situatie 'in stand zou houden' is de wereld op zijn kop. We hebben alle respect voor de autonomie van de Franstalige gemeenschap, maar hier heeft men door de hervorming door te zetten zonder Vlaanderen enorme problemen veroorzaakt die wij allerminst hebben gewild." Verstraeten zegt dat nu ook de eerste problemen opduiken in de Franse gemeenschap. "Problemen met de werkdruk voor leerkrachten, een groeiende schoolachterstand voor de zwakste kinderen, examenperiodes. Het bewijst voor mij dat het goed is dat Vlaanderen niet slaafs gevolgd is." Verstraeten wijst er ook op dat in sommige gemeenten helemaal geen buitenschoolse onderwijsactiviteiten georganiseerd worden in het Nederlands tijdens de paasvakantie. "Zoals in Schaarbeek. Misschien moet Groen daar zijn aandacht eens op richten, ze zitten er in het bestuur.”

Sven Gatz (Open VLD), collegelid bevoegd voor onderwijs en scholenbouw, wijst erop dat de VGC zélf geen wijzigingen kan aanbrengen. Hij benadrukt dat er een duidelijk effect is op het VGC-vakantieaanbod, dat veel sneller volgeboekt is dan voorgaande jaren. "We zullen de paasvakantie op de voet volgen en zien wat mogelijk is na 2023 en voor volgende jaren. Het belang van het kind moet steeds centraal staan." Gatz verbindt zich ertoe om de dialoog aan te gaan met de Vlaamse en Waalse gemeenschap en het probleem verder op te volgen.