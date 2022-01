Herstelcertificaat en stijgende besmettingen zetten boostercampagne in Brussel onder druk

Drie kinderen op vijf komen prik halen na uitnodi­ging, maar verschil­len tussen vaccinatie­cen­tra blijken érg groot

Cliniclowns, Suske en Wiske, of een bezoek aan de aapjes: Vlaanderen haalt alles uit de kast om onze kinderen op kindvriendelijke wijze te vaccineren. Maar vertaalt dat zich ook in een hoge vaccinatiegraad bij onze 5- tot 11-jarigen? Voorlopig staat de teller op 25.796 prikjes en 13.625 weigeringen, zo meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Vijfenzestig procent, dus. Maar die cijfers zijn lang niet netjes verdeeld over alle vaccinatiecentra, waar we grote verschillen noteerden. Een overzicht.

14 januari