Hernieuwde teststrategie: “Pas laten testen op zevende dag na hoogrisicontact en niet vroeger”

Vanaf maandag 23 november gaat de nieuwe teststrategie in en zullen opnieuw ook mensen zonder klachten kunnen worden getest op Covid-19. Nieuw is dat wie een hoogrisicocontact had, zich pas op de zevende dag na dat contact zal moeten laten testen en dus niet meer op de vijfde dag, zoals vroeger. Voortaan is er verder een onderscheid tussen quarantaine en isolatie. Viroloog Steven Van Gucht lichtte een en ander toe op de persconferentie.

De testcapaciteit in ons land is inmiddels weer toereikend om ook asymptomatische personen vanaf maandag te testen. In aanmerking komen personen zonder klachten die een hoogrisicocontact hebben gehad of die terugkomen uit een rode zone in het buitenland. In het laatste geval moeten die personen een formulier - passenger locator form (PLF) - eerlijk invullen. Als blijkt dat er een risico op besmetting was, krijgen ook deze mensen - net als wie een hoogrisicocontact had - een activatiecode per sms om zelf een afspraak te maken voor een PCR-test. Dat gebeurt via de website mijngezondheid.be en dus niet langer via de huisarts.

De afspraak voor de PCR-test moet pas op zevende dag na het laatste hoogrisicocontact of na de terugkeer naar België vallen. Dat is later dan de vijfde dag die in het verleden werd vooropgesteld. “Anders is er onvoldoende garantie om niet alsnog besmet te raken”, legt viroloog Steven Van Gucht uit. De kans op detectie van het virus wordt ook verhoogd, als de test plaatsvindt op de zevende dag, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Is het staal negatief, dan mag je vervroegd de quarantaine verlaten. “Omdat het resultaat pas 1 of 2 dagen later bekend is, wordt de quarantaine dankzij de test in werkelijkheid ingekort tot acht à negen dagen”, aldus Van Gucht. “Je moet wel nog extra voorzichtig blijven tot dag 14. Dat betekent: afstand houden, een masker dragen en niet op bezoek gaan bij iemand met een verhoogd risico.”

Blijkt je test positief, dan moet je bijkomend zeven dagen in isolatie blijven. In totaal dus: zeven dagen quarantaine gevolgd door zeven dagen isolatie. “De twee verschillen niet zoveel, maar bij isolatie ben je bewezen besmettelijk en moet je je extra afzonderen van huisgenoten en mag je niet buitenkomen om bijvoorbeeld boodschappen te doen”, verklaart Van Gucht.

Als er gekozen wordt om geen test te doen, bijvoorbeeld bij jonge kinderen of omdat het resultaat niet op tijd beschikbaar is, dan stopt de quarantaine na tien dagen. “Ook dan moet je nog vier dagen extra voorzichtig blijven”, benadrukt de viroloog van Sciensano. Hij voegt eraan toe dat een quarantaineattest een officiële geldigheidsduur van tien dagen heeft. Dat attest kan je overigens downloaden op de website mijngezondheid.be.

“Deze nieuwe procedure moet de druk op de huisartsen verlichten”, zei Van Gucht nog. “Die kunnen zich dan beter concentreren op de patiënten met symptomen.” De viroloog hamert erop dat een test nooit 100 procent zeker is en dat voorzichtigheid geboden is. Als algemene regel moet de quarantaine veertien dagen aangehouden worden. “Zo’n 20 procent van de besmette personen is asymptomatisch. We zullen nu beter de verborgen besmettingen kunnen oppikken. We verwachten dan wel dat we de cijfers weer zullen zien stijgen met tien procent ten opzichte van de huidige”, waarschuwt Van Gucht al. “Quarantaine is cruciaal” in de strijd tegen het virus, aldus de viroloog. “We besmetten gemiddeld 1 tot 2 andere mensen voor we zelf beseffen dat we ziek zijn. Enkel door quarantaine kunnen we dat herleiden tot nul.”