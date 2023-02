Herman Van Goethem is nieuwe voorzitter van het Hannah Arendt Instituut

“Inzetten op feitelijkheid, dialoog en burgerschap”

"Nu, meer dan ooit, hebben wetenschap en praktijk elkaar nodig", zegt Van Goethem. "De maatschappelijke uitdagingen zijn immers groot en de oplossingen liggen niet voor de hand. In tijden van desinformatie en snel toenemende polarisatie is het belangrijk in te zetten op feitelijkheid, dialoog en burgerschap. Dat is niet alleen de kern van een stevige democratie, het is ook een wezenlijk doel van deze organisatie: eenieder betrekken in het debat over mens en samenleving", aldus de rector van de UAntwerpen.