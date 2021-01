Herman Goossens trekt aan alarmbel: "Derde golf dreigt, we hebben nog altijd niet door wat er aan het gebeuren is”

“In Engeland verspreidde deze nieuwe variant zich in oktober en november, maar men had het niet door. Door de versoepelingen tijdens de kerstperiode hebben ze daar een enorme explosie gezien”, aldus Goossens. “Het is niet dat deze variant het ‘klassieke’ virus vervangt, maar die komt er gewoon bovenop. En dat is zeer problematisch.”

Goossens ziet ook het aantal besmettingen met de gemuteerde versie in ons land zienderogen toenemen. We kunnen de situatie nog beperken, maar het is volgens de professor wel vijf voor twaalf. “Bij ons is de variant eind december vastgesteld, en net zoals in Engeland hebben we niet door wat er aan het gebeuren is. De dreiging is gigantisch. Er is iets onder onze neus aan het broeden en we beseffen dat onvoldoende. De situatie is op dit moment vergelijkbaar met die van februari vorig jaar, toen ook veel mensen dachten dat het ‘maar om een griepje’ ging.”

“In slaap gewiegd door betere cijfers”

Door de verbeterende coronacijfers zijn we volgens Goossens allemaal een beetje in slaap gewiegd. Extra maatregelen zijn volgens hem niet meteen nodig, maar het strikt naleven ervan wel. “De maatregelen zijn sowieso een politieke beslissing, ik ben er van overtuigd dat minister Vandenbroucke zich goed bewust is van de dreiging. We moeten de huidige maatregelen respecteren, focussen op uitgebreider testen, contactopsporing en isolatie. Als we ons niet houden aan de maatregelen, zal de Britse variant eind februari of begin maart dominant zijn. Onze ‘window of opportunity’ om dit te vermijden is dan ook kort”, besluit Goossens.

Microbioloog Emmanuel André geeft aan waarom Goossens zich zo ongerust maakt. Uit de resultaten van acht labo’s blijkt dat intussen 17 procent van de patiënten (124/823) met een positieve PCR-test mogelijk de Britse variant opgelopen heeft. “De resultaten worden ter bevestiging verder onderzocht. Dit percentage stijgt constant”, klinkt het.