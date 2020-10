Herman Goossens: “Stop met testen in sport- en cultuursector, prioriteit is nu volksgezondheid”

Goossens lichtte de nieuwe teststrategie van ons land toe. “We schuiven met onze testcapaciteit en leggen de nadruk op de symptomatische patiënten”, zei Goossens. “Nu is die balans tussen het testen van symptomatische en asymptomatische personen ongeveer 50-50. Ter vergelijking: in Nederland is dat 90-10", legde de professor klinische biologie van de Universiteit Antwerpen uit. Hij sprak van een tijdelijke situatie. “We gaan twee tot vier moeilijke, cruciale weken tegemoet. Daarna kunnen we hopelijk opnieuw bijsturen.” Bedoeling nu is om zo’n 20.000 testen vrij te maken voor mensen met symptomen. “Die mensen moeten weten of ze Covid hebben of niet, dat is essentieel. Alle landen zetten daar overigens op in”, aldus Goossens. Hij benadrukte dat België qua aantal testen per inwoner in de top drie van Europa staat.