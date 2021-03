Herman Goossens: “Pas rond 2025 zal dit het vijfde ‘onschadelijke’ coronavirus worden dat elke winter terugkeert”

We zijn niet eens verlost van de derde golf of professor Herman Goossens (UAntwerpen) waarschuwt in Humo al voor de vierde golf in het najaar. Volgens de microbioloog zullen we zelfs nooit helemaal van het nieuwe coronavirus verlost raken. “Pas rond 2025 zal dit het vijfde ‘onschadelijke’ coronavirus worden dat elke winter terugkeert en vooral ouderen en risicogroepen treft”, zegt hij in het weekblad.

Nee, het ons beloofde ‘rijk der vrijheid’ is nog niet voor morgen, zelfs niet volgend jaar. Tomorrowland in augustus? Daar gelooft Herman Goossens (64) niet in. “Deze zomer zal meer lijken op die van 2020 dan op die van 2019", drukt hij ons in Humo met de neus op de feiten. Hij vindt bovendien dat de mensen ook het worstcasescenario moeten kennen. “Dat is niet hetzelfde als paniek zaaien”, voegt hij eraan toe. Zo is het niet uitgesloten dat de paaspauze langer zal duren dan vier weken.

Van het coronavirus Sars-CoV-2 zal de mensheid volgens Goossens zelfs nooit helemaal af raken. Wél zou het moeten evolueren tot een relatief onschadelijk coronavirus, zoals enkele andere die voornamelijk verkoudheden veroorzaken. “We moeten stoppen met mensen wijs te maken dat alles is opgelost door de vaccinaties”, zegt Goossens in Humo. “Dat is niet juist. We weten niet hoelang ze ons beschermen.” De professor microbiologie wijst erop dat “het virus nog minstens één à twee jaar zal woekeren”. Vaccineren helpt wel, maar “nieuwe varianten kunnen kwetsbare groepen wéér in gevaar brengen”. Goossens voorspelt dat er zeker voor die groepen de komende jaren nog telkens opnieuw vaccinatierondes zullen nodig zijn.

Sneltests

Dat we nu in de gevreesde derde golf zijn verzeild geraakt, daar hadden de experts herhaaldelijk voor gewaarschuwd, aldus nog Goossens. “Toch koos de politiek voor versoepelingen. Ik begrijp dat de druk zeer groot werd, maar zo zijn we weer in de patatten beland.” Al spreekt Goossens nu niet van een “kapitale blunder”, zoals de versoepelingen van de regering-Wilmès in september op een moment dat we al zo goed als in de tweede golf záten. Wél noemt hij de heropstart van de contactberoepen in februari “een vergissing”. De microbioloog, die voorzitter van de taskforce testing is, kruipt ook opnieuw op zijn stokpaardje: “Als we straks uit deze derde lockdown willen raken, zullen sneltests een belangrijke rol moeten krijgen.”

De stokkende vaccinatiecampagne in ons land wijt Goossens voornamelijk aan de leveringsproblemen van de farmagiganten en aan onze staatsstructuur. Voor dat eerste toont hij veel begrip: “We zijn te streng voor de producenten”. Over het tweede zegt hij dat het “crimineel zou zijn als we na deze crisis onze staatsstructuur niet vereenvoudigen”. Zelf kon Goossens naar eigen zeggen de laatste twee decennia altijd goed samenwerken met de opeenvolgende ministers van Volksgezondheid, behalve met Maggie De Block (Open Vld). Zijn beste ervaringen had hij in de jaren 90 met Frank Vandenbroucke (Vooruit). “Ik sprong een gat in de lucht toen hij in oktober de nieuwe minister van Volksgezondheid werd.”

