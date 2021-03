Herman Goossens: "Huidige maatregelen volstaan niet om scholen na paasvakantie open te houden”

De voorzitter van de taskforce testing pleit al langer voor massaal testen om de coronapandemie onder controle te houden. Vandaag werd bij bpost gestart met een proefproject met sneltesten.

Ingewikkelde regelgeving

Dat het allemaal zo lang moest duren, heeft volgens de Antwerpse professor te maken met de ingewikkelde regelgeving. Zo is er de supervisie van een bedrijfsarts nodig om testen op de werkvloer uit te voeren. Ook de administratieve last is vrij hoog, alle resultaten moeten immers opgelijst worden.

De federale regering is nieuwe wetgeving aan het voorbereiden die meer flexibiliteit rond snel- en zelftesten moet toelaten. "Ik denk dat het snel zou moeten kunnen gaan. Als het parlement het licht op groen zet, zouden mogelijk midden april al zelftesten mogelijk zijn", zei Goossens op Radio 1.

Proefproject met speekseltesten

Werknemers zouden dan zelf een coronatest kunnen uitvoeren, thuis of op de werkvloer. In het onderwijs is wat dat betreft al een proefproject opgestart met speekseltesten. Die moeten dan wel nog naar een labo om verder geanalyseerd te worden. Zelftesten zoals in Duitsland, die te koop zijn in de supermarkt zonder verdere omkadering, vindt Goossens dan weer geen goed idee.

De professor toonde zich tevreden dat er wat beweegt op testvlak, ook in de bedrijfswereld. Hij waarschuwt er echter wel voor dat die sneltesten een derde golf niet zullen kunnen vermijden omdat het virus nu te veel circuleert. "De testen gaan niet voldoende het verschil kunnen maken”, klinkt het.

Volledig scherm Marc Noppen. © Photo News

Noppen: “Lockdown moet curve doen crashen”

UZ Brussel-CEO Marc Noppen vindt dat een lockdown moet overwogen worden. Volgens de laatste voorspellende curve die hij bij biostatisticus Kurt Barbé liet opvragen gaan we niet naar een hoge piek, maar naar een lange golf. Al kan dat snel veranderen met de huidige cijfers.

“Gedurende maanden versoepelen en verstrengen zonder terug te keren naar de normale situatie, dat blijft aanmodderen. Mensen volgen zoiets minder goed op. Dat is anders bij een iets kortere periode met grote impact, zoals een lockdown van bijvoorbeeld vier weken. Het is nodig om die curve te doen crashen. Dat moet overwogen worden zoals in andere landen ook het geval is”, verklaart Noppen.

“Capaciteit langzaamaan opgegeten”

Het valt Noppen op dat er opnieuw geen centraal commando is om het crisismanagement echt in handen te nemen. De capaciteit op de dienst intensieve is al bijna voor de helft ingenomen door Covid-19-patiënten en dat brengt de normale zorg in gevaar.

“We zien een toch wat ernstigere vorm van de ziekte met die Britse variant en dat wil zeggen dat meer en meer mensen gemiddeld drie tot vier weken op intensieve liggen. Dat eet stilletjes onze capaciteit op. Nu moeten we elke dag kijken of we de niet-Covid-zorg kunnen laten doorgaan. Dat is een alarmsignaal”, besluit de CEO.