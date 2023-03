Herman De Croo (Open Vld) aangeslagen door commotie pensioenextra’s: “Dat men mij plots wegzet als een vuilnisbak is aangekomen. Maar mij zullen ze niet bekladden”

Twitter maakt Blue-abonnement beschik­baar in België: dit krijg je voor 9,68 euro per maand

Fervente Belgische twitteraars kunnen zich vanaf vrijdag abonneren op Twitter Blue. Ons land is namelijk toegevoegd aan de lijst met locaties waar de dienst beschikbaar is. In dit artikel leggen we je uit wat je moet doen om je in te schrijven en wat je krijgt voor je 9,68 euro per maand.