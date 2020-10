Herman De Croo als enige op de bon geslingerd tijdens passage van de Ronde

Uit de televisiebeelden was al gebleken dat minister van staat Herman De Croo langs het parcours in Brakel stond zonder mondmasker. Hij verklaarde later dat hij gehaast was om de renners te zien en vergeten was zijn mondmasker uit zijn zak te halen. Hij erkende zijn fout en toonde zich bereid om een boete te betalen. Alexander De Croo liet weten dat hij zijn vader zelf op de overtreding had gewezen. De minnelijke schikking voor het overtreden van de mondmaskerplicht bedraagt 250 euro.