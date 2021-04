Herman (57) volgde zijn passie in coronatijden en werd kunstenaar in de Provence

‘Maak je eigen schilderij in de Provence’. Met die slogan verkoopt Herman bij wijze van hobby al een jaar of tien workshops van een week in la douce France. Maar toen hij na afloop weer naar huis reed, was dat met een steeds zwaarder gemoed. En dus zegde hij na een carrière van 33 jaar zijn job bij de Christelijke Mutualiteit op, verkocht zijn huis in Antwerpen en begon een heel nieuw leven in Séguret, vlak bij de Mont Ventoux. "Ik heb altijd in het ‘nu’ geleefd", verklaart Herman zijn beslissing. "We hebben allemaal een rugzak met dingen die we hebben meegemaakt, maar ik blijf niet in het verleden hangen en klamp me niet vast aan de toekomst. Er zijn zoveel mensen die zeggen: ‘Als ik met pensioen ben, ga ik zus en zo’. Tot het zover is. Dan worden ze ziek of gaan ze dood aan kanker. Daarom wilde ik niet langer wachten om mijn droom waar te maken."