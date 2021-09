HERLEES. Van picknick tot verkleedspelletjes: zo verliep de start van het nieuwe schooljaar

Grembergen Te geef: flitspaal. Kris doet zelfge­maakt exemplaar van de hand na nieuw vandalisme

31 augustus Het was de attractie van de Leugestraat in Grembergen maar de zelfgemaakte flitspaal van Kris Heirweg is uit het straatbeeld verdwenen. Na een nieuwe daad van vandalisme bood hij de flitspaal gratis te geef aan. “Binnen het halfuur was hij al opgehaald.”