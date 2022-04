HERLEES. Proces Jan Fabre: uitspraak volgt op 29 april

Vandaag plots 10 graden kouder, maar hoe ziet de eerste week van de paasvakan­tie eruit?

Wie vandaag buitenkwam, heeft het gevoeld: het is écht koud. De temperatuur zakte dan ook plots zo’n 10 graden. Zijn we vertrokken voor een winters intermezzo in de lente, of wordt het de komende dagen toch wat beter? Onze weerman Frank Duboccage vreest dat het begin van de paasvakantie “er niet zo goed uitziet”. Al zal het weekend opnieuw zachter zijn en overwegend droog. Ook de zon zullen we te zien krijgen.

17:37