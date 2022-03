Herkent u deze kunstdieven die twee keer toeslaan in galerij in Brugge?

De diefstal gebeurde afgelopen zomer, op 15 juli 2021. En amper een week later, gebeurt hetzelfde opnieuw: er wordt een tweede schilderij gestolen terwijl David in een andere ruimte van zijn galerij aan het schilderen is. Deze keer merkt hij het pas aan het einde van de week op. Wellicht gaat het om dezelfde daders.

Moeilijk te verkopen

De galerij van David ligt in het hartje van Brugge, vlakbij de bekende Bonifaciusbrug. Zeker in de zomer krioelt het daar van de toeristen. Maar dat heeft de dieven niet tegengehouden - ze lopen de galerij in en uit zonder de minste aarzeling. Als u deze mannen herkent, of u heeft hen ergens gezien, of u heeft één van de schilderijen ergens gezien, neem dan zeker contact op met de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of via mail.