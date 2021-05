Herkenbaar? Marjan (47), Wendy (36) en Ann (35) poetsen al vóór de poetshulp komt: “Ik ben al vanaf 7 uur in de weer”

De schoonmaakster is een van de weinigen die we het afgelopen jaar vaak hebben gezien, maar toch bekruipt ons nog altijd een zekere zenuwachtigheid als ze voor de deur staat. Dan keilen we nog snel rondslingerende sokken in de wasmand, schrobben we wc en aanrecht schoon en vluchten nadien het huis uit. Vanwaar toch dat ongemak als we samen zijn? “Het voelt niet juist om met een kamerjas aan in de zetel te liggen.” Sociologe Sjoukje Botman laat haar licht schijnen over het fenomeen.