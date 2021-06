Herinschrijven voor inhaalmoment vaccinatie kan vanaf volgende week: zo zal het werken

Vanaf volgende week dinsdag of woensdag start Vlaanderen met de inhaalronde voor wie zijn uitnodiging voor een coronavaccin heeft laten passeren, of de eerste keer expliciet zijn uitnodiging geweigerd heeft. Het gaat om een groep van ongeveer 300.000 personen, inschrijven zal via de Qvax-reservelijst kunnen.

De vaccinatiecampagne loopt nog steeds als een trein, kondigde Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) deze namiddag aan op de wekelijkse persbriefing van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Nog minder dan 300.000 jongeren wachten op hun uitnodiging, en door een hogere Johnson & Johnson-levering volgende week, en het feit dat meer mensen niet komen opdagen, is 11 juli plots wel weer haalbaar. Op dat moment zullen de meeste vaccinatiecentra alle uitnodigingen verstuurd hebben.

Lees ook 11 juli toch haalbaar als streefdatum: zoveel uitnodigingen moet uw vaccinatiecentrum nog uitsturen

“Allerlaatste kans”

Maar, aldus Beke, het werkt begint dan eigenlijk pas. De groep enthousiastelingen is dan wel uitgenodigd en geprikt, het moeilijkste deel van de campagne wordt om de twijfelaars en weigeraars toch nog te proberen overtuigen. Daarvoor wordt het al eerder geplande ‘inhaalmoment’ vervroegd van half augustus naar juli. “Dit is de allerlaatste kans voor vaccinatie”, zo waarschuwde Beke.

Ongeveer 220.000 mensen lieten tot nu toe hun uitnodiging aan zich voorbijgaan, zonder iets te laten weten aan het vaccinatiecentrum. Week per week loopt dat cijfer op, nu tot 14 procent in de laatste week, om verschillende redenen. Enerzijds is de vaccinatiebereidheid bij jongeren lager, anderzijds wachten mensen omwille van hun vakantieplannen, of omdat de datum voor hun tweede prik niet uitkomt.

Daarbovenop zijn er nog 70.000 tot 80.000 expliciete weigeraars, zei Dirk Dewolf, topman van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid deze namiddag. Die groep van in totaal ongeveer 300.000 mensen, zal nu vanaf dinsdag of woensdag een tweede kans krijgen om volledig vrijwillig toch nog in te gaan op vaccinatie.

Volledig scherm © BELGA

Wat moet je doen als je de eerste keer niet kwam opdagen?

Concreet zal de groep mensen die niet kwam opdagen, de zogenaamde ‘no-shows’, vanzelf een nieuwe brief krijgen. De eerste brieven vertrekken volgende week al, in die centra waar nu al alle gewone uitnodigingen verstuurd zijn. Dat zijn voorlopig die van Gent en Geraardsbergen, maar de komende dagen zal de lijst alleen maar langer worden.

Ook kan je je als voormalige twijfelaar nu al inschrijven op de Qvax-reservelijst. Op dinsdag of woensdag zal Zorg en Gezondheid dan een soort reset uitvoeren in het systeem, waarbij iedereen die nog niet is gevaccineerd maar wel uitgenodigd, opnieuw in aanmerking zal komen opgeroepen te worden via de reservelijst. Hoe ouder je bent, hoe hoger de kans dat je snel een vaccin krijgt. Mogelijk is dat al de dag zelf of enkele dagen later, aangezien Qvax in leeftijd van hoog naar laag werkt.

Wie al op Qvax staat, wordt expliciet gevraagd zijn beschikbaarheden daar nog eens te bekijken en indien nodig bij te werken, aangezien dat mogelijk al weken of maanden is geleden. Hoe meer beschikbaarheden je invult, hoe groter de kans om als reserve te worden opgeroepen.

Wat moet je doen als je de eerste keer weigerde en je bedacht hebt?

Wie eerder expliciet zijn vaccinatie afwees, zal sowieso zelf actie moeten ondernemen, ook via Qvax. In het achterliggende systeem is je code door weigering niet meer actief, en die zal je op Qvax zelf opnieuw moeten activeren. De helpdesk van je vaccinatiecentrum zal dat niet voor jou kunnen doen, waarschuwt Zorg en Gezondheid. Vanaf dan kan je opnieuw opgeroepen worden als reserve via Qvax, en zal je ook per post en mail een nieuwe gewone uitnodiging krijgen.

Wie intekent op de tweede ronde, zal opnieuw zijn vaccin niet meer kunnen kiezen, maar er zullen wel geen AstraZeneca’s meer worden toegediend. Die gaan vanaf binnenkort exclusief naar de tweede dosissen. Voor wie wegens vakantie- of zomerplannen enkel zijn tweede dosis gemist heeft, volgt er een herkansing op het einde van de zomer. Eind augustus en in september zullen er inhaalvaccinaties georganiseerd worden voor wie enkel zijn tweede dosis nog moet krijgen.