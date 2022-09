Herhuisvesting van daklozen kost evenveel als beheersing van het probleem

Aalst LEVENSVER­HAAL. Cyriel Troch, de oudste Voil Jeanet van het land: “Tijdens zijn leger­dienst ontsnapte hij uit de kazerne, om carnaval te kunnen vieren”

De oudste Voil Jeanet van Aalst, Cyriel Troch, is niet meer. Hij overleed op 95-jarige leeftijd in woonzorgcentrum Ten Rozen waar hij de laatste jaren verbleef. In 1936 liep hij een eerste keer mee in de stoet als 9-jarige, zijn ‘vellen frak’ hing hij in 2016 aan de wilgen. Cyriel was toen bijna 90. De kinderwagen waarmee de oudste Voil Jeanet toen rondreed, was een halve eeuw oud.

