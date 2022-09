Herfstvaccinatiecampagne tegen coronavirus gaat van start

Niet verplicht

De nieuwe inenting is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen voor mensen met een verzwakte immuniteit, diegenen met wie zij samenwonen, 65-plussers en zorgverstrekkers. De prioritaire groepen worden als eerste uitgenodigd. Ook de rest van de volwassen bevolking zal een uitnodiging ontvangen. Want het is de bedoeling dat iedereen die dat wil, tegen eind oktober de kans heeft gehad om een herfstbooster te krijgen.

Mondmasker

Net zoals bij de huisarts of in het ziekenhuis, is het ook in het vaccinatiecentrum nog altijd verplicht om een mondmasker te dragen, zegt Lien Thoelen, woordvoerster van het agentschap.

Alles samen gaat het om ongeveer 4,5 miljoen burgers die de kans krijgen voor begin november gevaccineerd te worden. Er kunnen tot 800.000 prikken per week worden toegediend in Vlaanderen. Eind oktober wordt geëvalueerd of we kunnen overgaan naar een capaciteit van 400.000 prikken per week, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V).