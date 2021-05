HERBELEEF. Tournée Générale: Vlaanderen genoot met volle teugen van dat eerste terrasje

Zwijndrecht 100 meter lange fietsbrug in één geheel geplaatst over afgesloten E34

11:01 Met twee zware hijskranen is zaterdagochtend een 100 meter lange fietsbrug geplaatst over de E34 in Zwijndrecht. Het imposante stalen gevaarte werd op de grond gemonteerd, in één geheel naar zijn plek op de snelweg gereden en vervolgens naar boven getild. Een precisiewerk dat vlekkeloos is verlopen.