Herbeleef hier de Witte Mars van 25 jaar geleden

Geert Molen­berghs werpt mondmasker en Covid Safe Ticket op als maatrege­len tegen besmet­tings­cij­fers “die nu sneller stijgen dan verwacht”

13:16 We registreren opnieuw gemiddeld meer dan 3.000 coronabesmettingen per dag. Dat is alweer van begin mei geleden én een snellere stijging dan verwacht. “We mogen de cijfers best niet te fel laten oplopen”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt, KU Leuven) aan HLN LIVE. Hij wijst op het belang van ventilatie, maar werpt ook het Covid Safe Ticket op als mogelijke bescherming én vindt dat we ons mondmasker nog niet zomaar moeten weggooien.