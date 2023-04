Henk (65) een van de weinige SWT’ers die werkte: “160 euro extra per maand”

Met amper 39 van de 6.287 zijn ze, de SWT’ers - of vroegere bruggepensioneerden - die in 2022 aan de slag waren. Henk Sante (65) uit Gent was een van hen. Hij werkte na zijn job als schaderegelaar nog zes maanden voor KBC Verzekeringen. “Na tien dagen belde het eerste interimkantoor al, en voor ik het wist had ik er twintig aan de lijn. Ze vroegen me zelfs om in het containerpark van Zulte te beginnen.”