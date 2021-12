Henegouwse brouwerij moet schadevergoeding betalen aan agent die op bieretiket belandde

Verschil­len­de Vlamingen zoeken de zon op tijdens de kerstvakan­tie: “We hebben lang binnengeze­ten, dus we gaan er nu echt eens van genieten!”

De kerstvakantie staat voor de deur, en ook verschillende Vlamingen hebben daarvan gebruik gemaakt om nog eens op reis te vertrekken. Brussels Airport spreekt vandaag van zo’n 21.000 reizigers, wat een groot verschil is met vorig jaar. “Vooral de warmere oorden zijn in trek, maar ook de verre bestemmingen zoals New York mogen nu weer. Daar zien we ook duidelijk een groei”, vertelt Ihsane Chioua Lekhli van Brussels Airport.

13:18