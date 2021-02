Hendrik Dierendonck, ‘s lands bekendste beenhouwer: “Toen ik een tweede slagerij opende, sprak mijn papa een maand niet tegen mij”

In maart zou hij een nieuwe winkel op de Vlaamsekaai in Antwerpen openen, de zesde al - na die in Sint-Idesbald, Nieuwpoort, Brussel, Ukkel en Kortrijk. Hij organiseerde zelfs een jobdag, op zoek naar verse werkkracht. Nu vertelt Hendrik Dierendonck, patron van het gelijknamige beenhouwersmerk, dat de opening nog even moet wachten. “Tegen het einde van het jaar zal er zeker iets zijn, maar ik ben er nog niet zeker van dat het een beenhouwerij wordt. Klanten verwachten een unieke beleving en ik wil dat zelf ook. Daarom betaal ik nu liever een half jaar huur voor een gesloten zaak terwijl ik goed nadenk over het concept. Ik wil niet te snel gaan. Het voorbije jaar was het heel druk in onze winkels, maar ik heb schrik dat we overmoedig worden. Ik wil nu in de eerste plaats de kwaliteit, service en beleving in onze bestaande slagerijen verbeteren, zodat de klanten die ons tijdens de coronaperiode hebben leren kennen blijven terugkomen. Daarna is Antwerpen aan de beurt.”