HELPOEKRAÏNE Vlaanderen toont zijn hart voor Oekraïne: check hier hoe ook jij kan steunen

De hulpacties voor Oekraïne schieten als paddenstoelen uit de grond. Van dekens over voeding tot medisch materiaal: de inwoners van het door oorlog geteisterde land kunnen alle spullen hard gebruiken. Ook veel Vlamingen steken de handen uit de mouwen. “Die vluchtelingen overnachten bij vriestemperaturen. Dankzij onze actie kunnen ze zich toch al wat beter verwarmen.” Wil je ook niet bij de pakken blijven zitten? Via dit overzicht ontdek je hoe je zelf kan helpen.

Antwerpen

De leden van serviceclub Ronde Tafel Geel hebben de handen in elkaar geslagen om veertig Oekraïense vrouwen en kinderen in veiligheid te brengen. De vriendin van lid Nick Meylemans is een Oekraïense. “Toen Rusland het land binnen viel, was dat een grote domper. Sindsdien staan we voortdurend in contact met familie en vrienden in Oekraïne om te zien hoe we hen kunnen helpen”, vertelt Nick.

Volledig scherm Ruben Nijs (links) en Jens De Ceuster van Ronde Tafel Geel bij een container met hulpgoederen. © Mine Dalemans

De serviceclub trekt eerst zo snel mogelijk met een bus vol hulpgoederen naar het land. “We bieden in België voor een veertigtal mensen - Oekraïense vrouwen en kinderen - opvang aan in woningen van leden van onze club. Een aantal leden heeft immers appartementen die momenteel leeg staan. Dat kan een tijdelijke oplossing bieden om die mensen in veiligheid te brengen en even een stabiel leven te geven”, zegt Frederic Van Aubel.

West-Vlaanderen

Anton (32) en Tania (33) Skorobogatov en hun amper anderhalve maand oude dochtertje Lilia arriveerden dit weekend in Brugge. Ze vonden er onderdak bij Danylo (31) en Angelika (29) De Decker, chef-kok uit Loehansk en schoonheidsspecialiste uit Kharkiv, met ondertussen een Belgisch paspoort en Belgische familienaam.

Het was een bericht op Instagram, waarin Danylo landgenoten hulp aanbood, dat hen bij toeval samenbracht in Brugge. “Wij zijn geen arme vluchtelingen, we willen alleen goede zorgen voor onze dochter”, vertelt Anton, advocaat en CEO van een logistiek bedrijf met 132 medewerkers. Danylo treedt hem bij: “Hier in België kunnen we langs bij Kind en Gezin, bijvoorbeeld voor inentingen, maar waar moeten zij straks heen? Dat gaan we voor hen uitzoeken.”

Volledig scherm Vlnr.: Anton en Tania Skorobogatov, baby Lilia en Angelika en Danylo De Decker in Brugge. © Photo News

Teis De Greve (28) uit Kuurne zamelt samen met z’n vriendin Oksana (31) uit Ivano-Frankivsk geld in voor slaapzakken, generatoren en elektrische vuurtjes. “Oksana’s ooms en tantes, neven en nichten en haar vrienden wonen nog in Oekraïne. We maken ons terecht zorgen om hun welzijn, en zijn boos en bang tegelijk”, zegt Teis.

“De bedoeling is dat we de spullen in Hongarije aankopen, en die via transport naar de grens met Hongarije brengen. De organisatie Stan komt ze daar dan ophalen. Intussen staat de teller al op 11.000 euro. Zaterdag kon al een eerste lading met spullen vertrekken. Als het zo goed blijft gaan, gaan we ons werkgebied uitbreiden, in samenwerking met Stan. Zo kunnen ook vluchtelingen elders in het westen van Oekraïne geholpen worden. Ze moeten er vaak overnachten bij vriestemperaturen. Dankzij onze actie kunnen ze zich toch al wat beter verwarmen.”

Volledig scherm Teis De Greve (28) uit Kuurne is een inzamelactie gestart samen met zijn Oekraïense vriendin Oksana Savchuk (31). © De Greve

Oost-Vlaanderen

Oekraïeners die in Gent wonen, hebben een hulpactie op poten gezet voor hun thuisland en roepen hun stadsgenoten op om bij te dragen. In de kerk in de Sleepstraat wordt al het materiaal verzameld. De eerste lading is intussen vertrokken naar Oekraïne, woensdag volgt al een tweede. “We hebben vooral medicijnen nodig, maar ook warme kledij, ook voor kinderen, en eten dat niet kan bederven”, zegt Aurelio Léchère Perricat.

Volledig scherm In de Oekraïense Grieks-Orthodoxe kerk in de Sint-Salvatorstraat in Gent wordt een inzamelactie gehouden. © Wannes Nimmegeers

Marisha Kuzmiankova en Monika Studnicka baten samen lingeriewinkel Talio uit in Aalst. Monika is van Poolse afkomst en Marisha komt oorspronkelijk uit Wit-Rusland. “Ik zit dezer dagen vaak in tranen naar de beelden te kijken”, zegt Monika. “Wij wonen al heel lang in België, maar alles wat daar gebeurt, raakt ons heel diep.”

Monika en Marisha werken samen met een Poolstalige organisatie die actief is in België. “Zij organiseren een inzamelingsactie. Wij verzamelen vooral voeding in blik of met een lange houdbaarheidsdatum. Voorts zijn ook poedermelk voor kinderen en babyvoeding in potjes nodig, net als spullen voor persoonlijke hygiëne en medisch materiaal. Zaterdagavond gaat alles naar het centrale inzamelingspunt in Brussel en van daar richting Polen.”

Volledig scherm Monika Studnicka van lingeriewinkel Talio in Aalst. © JP Swirko

Vanuit Zwijndrecht is intussen een grote vracht aan medisch materiaal vertrokken naar het front. Het gaat om een schenking van Event Medical Team, een bedrijf dat EHBO op evenementen aanbiedt. “Het gaat om een lokaal initiatief van iemand uit onze gemeente die familie heeft in Oekraïne”, legt zaakvoerder Manuel Palinckx uit. “We zijn meteen gaan kijken in onze voorraad materiaal.” Event Medical Team schenkt twee beademingsapparaten, tourniquets, militaire snelverbanden, beademingsballonnen, stethoscopen, speciale windels, halskragen, infusen en een draagberrie. “Met dit materiaal kunnen we toch een steentje bijdragen om de vele gewonden in Oekraïne te helpen verzorgen.”

Volledig scherm Event Medical Team schenkt een karrenvracht aan medisch materiaal. © rv

Ondernemers Tino De Zutter en Els Dhaeze stellen hun grote loods in Zelzate ter beschikking als verzamelpunt voor hulpgoederen voor Oekraïne. “Een van mijn ex-werknemers is uit Oekraïne", zegt Tino. “Via hem weet ik welke goederen ze daar nodig hebben. Het gaat onder andere om medicijnen, warme kleding, dekens, niet-bederfbare voedingswaren, luiers, babyverzorging... Momenteel zijn we via onze contacten ter plaatse nog aan het zoeken naar een betrouwbare partner om de goederen te kunnen leveren.”

Vlaams-Brabant

Marc Pairon (62) uit Humbeek bij Grimbergen kreeg de ingeving dat hij iets moest doén. Hij volgde zijn hart en reed in één ruk naar de Poolse grens om een moeder en haar dochter uit Kiev op te halen. “De Poolse douane is me voorgereden naar een winkelcentrum dat halsoverkop was leeggemaakt om vluchtelingen op te vangen. Het greep mij aan, hen daar apathisch in een stampvolle ruimte te zien zitten. Bed na bed na bed.”

Volledig scherm Marc Pairon uit Humbeek met Svetlana (50) en An (17), moeder en dochter uit Kiev die hij aan de Poolse grens heeft opgepikt en thuis onderdak zal geven © RV

Fabrieksarbeidster Svetlana (50) en haar 17-jarige dochter An zijn Kiev vijf dagen geleden ontvlucht, heeft Marc inmiddels begrepen. “Ze zijn getraumatiseerd door het oorlogsgeweld en hun vlucht. Ik heb hen foto’s van onze negen kinderen getoond, zodat ze begrijpen dat ze veilig zijn. Ik heb ook duidelijk gemaakt dat ik hen zal terugbrengen wanneer dat ze dat willen. Dit is geen druppel op een hete plaat. Het Oekraïense volk is bijzonder moedig. Die moed mogen wij niet beantwoorden door de andere kant op te kijken.”

Limburg

Marianne Batens (64) stelt haar vakantiewoning in het Franse Sannat, in de Limousin, ter beschikking. Eind vorig jaar verhuisde ze met haar man van Zonhoven naar Frankrijk. “Acht tot tien mensen uit Oekraïne mogen hier tot 10 mei gratis verblijven. Pas na 15 mei is ons huis verhuurd. Dat zijn toch 2,5 maanden dat we mensen kunnen helpen. Ik kan de vluchtelingen niet zelf ophalen, misschien wil iemand anders dat voor zijn rekening nemen?” Voor concrete afspraken, mail naar napoleoneke@live.be.

Volledig scherm Marianne Batens wil graag helpen, en zeker nadat ze op het nieuws zag dat een kind was omgekomen. © RV

Apotheek Wilderen in Sint-Truiden, op de Zoutleeuwsesteenweg 128, roept op om zoveel mogelijk medisch materiaal binnen te brengen. Concreet gaat het om kompressen, pleisters, ontsmettingsmiddel, windels en drukverbanden. Die wil het apotheekpersoneel via de Oekraïense gemeenschap tot in het oorlogsgebied brengen.

Ook deze organisaties zetten zich in voor Oekraïne:

Het Rode Kruis

Het Rode Kruis biedt dringende gezondheidszorg aan de Oekraïners die getroffen worden door het conflict. Het Oekraïense Rode Kruis heeft honderden gezondheidsmedewerkers ter plekke. Zo’n grote operatie kost natuurlijk veel geld, maar je kan helpen door een bedrag storten op 53 0000 0000 5353 met vermelding ‘Oekraïne’.

Volledig scherm Een man draagt een doos met voedsel en hygiënische producten tijdens een uitdeling van humanitaire hulp van het Rode Kruis in Donetsk, Oekraïne. © REUTERS

Artsen Zonder Grenzen

Artsen Zonder Grenzen was al actief in de conflictzones in het oosten van Oekraïne, maar heeft zijn activiteiten moeten stopzetten omwille van de invasie. Nu staan de teams van AZG klaar om hulp te bieden aan de Oekraïense vluchtelingen, en maken ze medische kits klaar voor verzending. Om ze te helpen, kan je een bedrag storten via de website van Artsen Zonder Grenzen.

VN-Vluchtelingenorganisatie

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties biedt noodopvang, noodhulpgoederen en gezondheidszorg aan Oekraïners die hun land noodgedwongen moesten ontvluchten. Stuur via hun website een bedrag om de gevluchte Oekraïners te helpen.

SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen ondersteunt al 20 jaar kinderen en families in moeilijkheden in Oekraïne. Vooral in de regio Loegansk in het oosten staan deze families al vele jaren zwaar onder druk door het aanslepend geweld. De escalatie tot een regelrechte oorlog brengt nu honderdduizenden kinderen en families in gevaar. Noodhulp aan families op de vlucht steunen kan via deze website.

